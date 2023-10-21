По типу любимого кофе можно определить характер человека

Чашка кофе может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется. Внутренний опрос кафе, проведённый среди 2 тыс человек, выявил интересные связи между предпочтениями в напитке и характером.

В следующий раз, когда с вами за столиком в кафе окажется мало знакомый человек, обратите внимание на его предпочтения. Возможно, это станет важной подсказкой для построения взаимоотношений. Также в этом списке есть следующие характеристики: