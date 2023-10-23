Маммолог ответил на 4 популярных вопроса о раке груди

Рак груди может встретиться у каждой восьмой женщины.
Врач-онколог, маммолог, хирург, кандидат медицинских наук Владимир Воротников ответил «Почему болит» на четыре самых популярных вопроса о новообразованиях молочных желёз.
1. Что делать, если нащупала уплотнение?
«Паниковать точно не стоит. Для начала нужно посетить онколога или маммолога и пройти необходимое дообследование. Как показывает практика, в большинстве случаев новообразования оказываются доброкачественными», — сказал врач.
2. Когда ставят диагноз «рак»?
УЗИ или маммография не дадут точного ответа, отметил онколог. Диагноз ставят только после того, как придут результаты гистологического исследования образца ткани.
3. Что-то болит в груди — это онкология?
Боль не является симптомом рака. Уплотнения могут быть признаками мастопатии, и неприятные ощущения, вероятно, пройдут ещё до того, как вы обратитесь к медикам.
«В 98% случаев рак болеть не будет, тем более на первых стадиях. У меня был случай, когда ко мне обратилась пациентка уже с 4 стадией рака, у которой из симптомов была только боль в костях. Мы взяли биопсию с кости и подтвердили метастазы рака молочной железы. Никогда не нужно опускать руки — шансы на выздоровление есть всегда», — рассказал доктор.
4. В каком возрасте стоит проверять грудь?
45-50 лет — оптимальное время для маммографии. В 40 лет рекомендуется делать скрининг, если есть риск онкологии: например, в случае подтверждённого диагноза у кровных родственников, при высокой плотности тканей молочной железы, при сахарном диабете или ожирении.
"Если женщина моложе 35 лет, то в этом случае рекомендовано УЗИ и дальнейшее обращение к маммологу или онкологу», — пояснил Воротников.