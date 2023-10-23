Маммолог ответил на 4 популярных вопроса о раке груди

«В 98% случаев рак болеть не будет, тем более на первых стадиях. У меня был случай, когда ко мне обратилась пациентка уже с 4 стадией рака, у которой из симптомов была только боль в костях. Мы взяли биопсию с кости и подтвердили метастазы рака молочной железы. Никогда не нужно опускать руки — шансы на выздоровление есть всегда», — рассказал доктор.