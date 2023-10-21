Седые и гламурные: Сара Джессика Паркер и другие звезды, которым идет седина

Считалось, что седина хороша только для мужчин, когда она вместе с тем самым «бесом в ребро». Для женщин же появление седых волосков в любом возрасте было равносильно старению. А его признаки было не принято демонстрировать. Все хотели быть моложе.

В сети до сих пор можно встретить истории от молоденьких девочек, которые, увидев первые седые волоски в 15 лет, начинали их нещадно выдирать. Видимо, в надежде, что те больше не вырастут. Но век экзекуций закончился с приходом бодипозитива. Пример того, что седина может выглядеть благородно и красиво, демонстрируют звезды Голливуда, которые решили не закрашивать серебристые локоны.

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Сара Джессика Паркер

Аккурат к первому сезону «И просто так», который стал продолжением «Секса в большом городе», актриса показала отросшие корни. «Почему я должна бороться со старением, морщинами, проходят годы, я меняюсь. Что, теперь меня убить за это? Надоело потакать индустрии, я просто хочу быть собой», — объясняла она свой поступок в интервью. Кстати, в одну из серий сценаристы добавили, как вечно идеальная глянцевая Кэрри наотрез отказалась колоть ботокс на приеме у косметолога. Героиня парировала, что ей все нравится, а лицо выглядит гармонично.

Мэрил Стрип

Womanhit.ru

Актриса давно ходит со слегка серебристыми волосами, либо использует мелирование блонд плюс платиновые пряди. Но мастер-класс по тому, что можно быть и седой, и гламурной, демонстрирует ее героиня Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada». Она показывает, что стильная стрижка и серебристый цвет волос могут идеально вписаться в деловой образ.

Хелен Миррен

Womanhit.ru

Великолепная актриса и привлекательная женщина в свои 78 лет. Хелен давно ходит седой. При этом она по-прежнему востребована у режиссеров. И даже является лицом известного косметического бренда, пропагандируя в реклaмных компаниях, что прекрасно выглядеть с помощью уходовых средств можно в любом возрасте.

Энди Макдауэлл

Womanhit.ru

В 65 решила перестать закрашивать седые пряди. И, кажется, первая из звезд стала промоутировать такой шаг в прессе. «Мне надоело гоняться за молодостью, хочу быть старой. А что? Это новый этап. Мои менеджеры сказали мне, что седеть еще не время, это мне помешает в карьере. А я парировала, что в итоге стану еще влиятельнее».

Кстати, так и случилось, Макдауэлл из-за смелого шага теперь чаще мелькает в прессе. И, кстати, знаменитый бьюти-бренд, посланницей красоты которого она является, не разжаловал свою любимицу. Наоборот, актриса теперь представляет еще больший ассортимент продуктов. В том числе, по уходу за волосами.

Кристи Бринкли

Womanhit.ru

Знаменитая модель, которая и в 69 остается востребованной, всегда выглядит с иголочки. Она не раз признавалась, что колет ботокс, потому что природу кремами не обманешь. А еще всегда тщательно закрашивала седые волосы. Ну тут поразила фолловеров, выставив фото «натурэль». «С седыми корнями всегда задаешься вопросом, закрашивать или оставить. Как хорошо, что у меня есть выбор. Не хочу закрашивать» написала Кристи.

Дженнифер Энистон

Womanhit.ru

Всегда демонстрировала публике идеальное мелирование в стиле балаяж. Но тут огорошила фото в соцсетях, на которых демонстрирует седые корни.

«Если вы хотите быть седыми, дерзайте, если хотите продолжать красить волосы, это тоже здорово. Я думаю, что каждый должен чувствовать себя уверенно в любом образе, который для себя выберет. Волосы — это творческий инструмент, который позволяет нам самовыражаться», — сказала Энистон в интервью.

Но, сдается нам, смелый шаг актрисы был ради хайпа. Сейчас она активно промоутирует свой собственный бренд по уходу за волосами, чья концепция построена на природных компонентах и любви к натуральности.

Джейн Фонда

Womanhit.ru

Джейн Фонда впервые предстала с сединой на вручении «Оскара» в 2020. Она получила статуэтку как легенда кинематографа. Но, украшала актрису не природная седина, а дорогое окрашивание. Стилист 8 часов колдовал над головой актрисы. В итоге сделал мелирование холодное серебро плюс ледяной лиловый в качестве акцентных прядей. С тех пор Джейн красится в серебристый.