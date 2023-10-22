Асмус показала, как выглядела до похудения
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети маленькой радостью. Она рассказала, что наконец-то избавилась от лишних сантиметров на талии и теперь хочет похвастаться точеной фигурой.
Знаменитость разместила снимок в спортивном топе и облегающих шортах, оголяющих стройные ноги и живот.
— Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», — подписала фото артистка.
Также она опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны ранее. На них распаренная в бане Асмус позирует в купальнике. Они продемонстрировали проделанную актрисой над собой работу.
— Для сравнения… Упитанная Асмус несколько месяцев назад. И это я втянула все, что смогла, — подписала звезда снимки.
На днях Асмус пожаловалась на трудности актерской профессии и рассказала, что ей не нравится в партнерах по романтическим сценам. Среди прочего она выделила, что ей крайне не нравится, когда партнеры не чистят зубы перед поцелуем в кадре.