Асмус показала, как выглядела до похудения

Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками на своей странице в соцсети маленькой радостью. Она рассказала, что наконец-то избавилась от лишних сантиметров на талии и теперь хочет похвастаться точеной фигурой.

Знаменитость разместила снимок в спортивном топе и облегающих шортах, оголяющих стройные ноги и живот.

— Вчера один актер сказал мне: «Крис, в театре прохладно, накинь что-нибудь». А я ему: «Ну уж нет, пусть все видят, как я похудела», — подписала фото артистка.

Также она опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны ранее. На них распаренная в бане Асмус позирует в купальнике. Они продемонстрировали проделанную актрисой над собой работу.

— Для сравнения… Упитанная Асмус несколько месяцев назад. И это я втянула все, что смогла, — подписала звезда снимки.