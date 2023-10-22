Как оставаться в форме без диет и ограничений: 5 простых принципов

Есть и не толстеть реально, но есть но, и не одно. Путешественница, автор блога на Дзен «Тут вам не там» поделилась своими секретами поддержания отличной формы без особого труда.

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Соблюдать питьевой режим

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Первый принцип, который соблюдает блогер, — не доводить себя до обезвоживания: «Все вы слышали, как важно пить много жидкости, те самые пресловутые полтора литра воды в день минимум? В Китае это правило вышло на новый уровень: куда бы вы ни пошли, везде увидите китайцев с бутылочками воды. В офисе обязательно будет кулер с водой. В Италии на столе обязательно будет стоять вода».

Рано ужинать

Девушка уверена, что ужинать нужно рано, правда, это в поездках ей давалось нелегко. «В Китае в 12 ночи, да даже и в час, можно увидеть людей за столиками. Всегда удивлялась, неужели утром не надо рано вставать? А различный китайский стритфуд тоже едят обычно вечером и до самой ночи. В Италии нормально начинать ужинать в 20 и заканчивать чуть ли не в 22».

Прислушиваться к себе

Чувствуешь, что наедаешься, остановись — отличный девиз для всех, кто постоянно жалеет о лишних калориях. «Если прихожу в гости, то я всегда прошу, чтобы мне не накладывали много, семья мужа уже знает, если захочу больше — можно взять добавки. Я крайне редко наедаюсь до состояния дискомфорта, когда чувствуешь, что живот полный», — объясняет девушка.

Не запрещать, а заменять

При желании похудеть она предлагает не геройствовать, отказываясь от всего подряд, а постепенно менять привычки. «Если вы хотите похудеть, начините медленно менять рацион, если надо что-то убрать, компенсируйте чем-то полезным и, главное, вкусным. Будет эффективнее, если ваш "полезный рацион" будет еще и вкусным для вас, так вы не будете чувствовать, что ограничиваете себя в чем-то. И в Китае, и в Италии принято есть много овощей».

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