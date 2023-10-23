Как выбирать и носить шарфы
Шарф — один из важнейших элементов осенне-зимнего образа. Именно поэтому важно ответственно подойти к выбору тёплого аксессуара.
Он должен согревать в непогоду и отражать вашу индивидуальность в любой ситуации.
О том, как выбирать и носить шарфы, рассказывает стилист и автор телеграм-канала о моде в России Тата Будилова
Как выбирать шарф на осень
Шарф — это не только уютное дополнение к вашей осенней гардеробной, но и стильный аксессуар, который может изменить облик. При выборе шарфа учитывайте следующие факторы:*
- Материал: Для осени идеальны шерсть, кашемир, акрил и шелк. Они обеспечат тепло и комфорт в холодные дни.
- Цвет: Выбирайте цвет, который сочетается с вашей верхней одеждой, но также придаст образу яркость. Нейтральные оттенки, такие как серый, черный и бежевый, всегда в моде, но не бойтесь экспериментировать с яркими цветами и принтами.
- Размер и фасон: Определите, хотите ли вы объемный шарф, который можно обмотать несколько раз или предпочитаете более тонкий и длинный вариант, который можно носить свободно.
Как красиво завязывать шарфы в зависимости от верхней одежды
- Под куртку: Простой способ — сложите шарф пополам, обмотайте его вокруг шеи и пропустите концы в петлю. Этот метод подходит для создания сдержанного и теплого лука. А если хочется разнообразия, можно завязать шарф в стиле "парижанка" — перекиньте его через плечо, одним концом уберите внутрь и слегка приподнимите.
- Под пальто: Оптимальный вариант — это слегка накинуть шарф на плечи, чтобы он виднелся под воротником пальто, а концы слегка свисали. Этот способ создает изысканный и элегантный образ.
- Свободно: Если вы носите шарф с открытым верхом, то можете просто обмотать его вокруг шеи, давая ему свободно висеть. Этот стиль подходит для создания более свободного и кежуал образа.
Как с помощью шарфа сделать образ интереснее
Шарф — универсальное средство для придания оригинальности вашему образу:
- Экспериментируйте с текстурами: Выбирайте шарфы с разной фактурой — кружево, вязку, шерсть - чтобы сделать аутфит интереснее и иметь возможность создавать разные образы.
- Играйте с цветами: Цветной шарф может стать акцентом. Выбирайте контрастные цвета или гармонирующие оттенки, чтобы придать наряду яркость.
- Этнические узоры и принты: Шарфы с этническими узорами или абстрактными принтами могут добавить интриги и экзотичности к вашему стилю.
- Играйте с длиной: Перематывайте шарф несколько раз, чтобы создать объём и многослойность.
В зависимости от ситуации и вашего настроения, шарф может быть как уютным и практичным аксессуаром, так и ярким и стильным дополнением к вашему наряду. Не бойтесь экспериментировать.
Шарф как акцент в образе
Если ваша верхняя одежда достаточно нейтральна, шарф с ярким цветом или ярким принтом может сделать наряд выразительным и запоминающимся.
- Сезонные изменения: Не забывайте, что шарфы могут быть не только стильным аксессуаром, но и функциональной частью вашего гардероба в зависимости от сезона. В прохладные осенние и весенние дни можно выбрать более легкий и воздушный материал, а зимой - шерсть или кашемир для дополнительной теплоты.
- Личный стиль: Не стесняйтесь отражать свой личный стиль с помощью шарфа. Это аксессуар, который может подчеркнуть вашу уникальность и индивидуальность. Шарфы — это искусство, и вы можете стать настоящим творцом, делая каждый образ уникальным.
Советы по уходу за шарфами
- Внимательно читайте этикетки на шарфе, чтобы знать, какой уход требуется. Некоторые шарфы можно стирать вручную, другие приводят в порядок только сухой чисткой.
- Бережное хранение: Храните шарфы на вешалках или складывайте аккуратно, чтобы избежать складок и деформации. Лучше приобрести для этого специальные кофры/шкатулки/сумки.