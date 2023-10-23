Шарф — один из важнейших элементов осенне-зимнего образа. Именно поэтому важно ответственно подойти к выбору тёплого аксессуара.

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Он должен согревать в непогоду и отражать вашу индивидуальность в любой ситуации.

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О том, как выбирать и носить шарфы, рассказывает стилист и автор телеграм-канала о моде в России Тата Будилова

Как выбирать шарф на осень

Шарф — это не только уютное дополнение к вашей осенней гардеробной, но и стильный аксессуар, который может изменить облик. При выборе шарфа учитывайте следующие факторы:*

Материал: Для осени идеальны шерсть, кашемир, акрил и шелк. Они обеспечат тепло и комфорт в холодные дни.

Цвет: Выбирайте цвет, который сочетается с вашей верхней одеждой, но также придаст образу яркость. Нейтральные оттенки, такие как серый, черный и бежевый, всегда в моде, но не бойтесь экспериментировать с яркими цветами и принтами.

Размер и фасон: Определите, хотите ли вы объемный шарф, который можно обмотать несколько раз или предпочитаете более тонкий и длинный вариант, который можно носить свободно.

Как красиво завязывать шарфы в зависимости от верхней одежды

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Под куртку: Простой способ — сложите шарф пополам, обмотайте его вокруг шеи и пропустите концы в петлю. Этот метод подходит для создания сдержанного и теплого лука. А если хочется разнообразия, можно завязать шарф в стиле "парижанка" — перекиньте его через плечо, одним концом уберите внутрь и слегка приподнимите.

Под пальто: Оптимальный вариант — это слегка накинуть шарф на плечи, чтобы он виднелся под воротником пальто, а концы слегка свисали. Этот способ создает изысканный и элегантный образ.

Свободно: Если вы носите шарф с открытым верхом, то можете просто обмотать его вокруг шеи, давая ему свободно висеть. Этот стиль подходит для создания более свободного и кежуал образа.

Как с помощью шарфа сделать образ интереснее

Шарф — универсальное средство для придания оригинальности вашему образу:

Экспериментируйте с текстурами: Выбирайте шарфы с разной фактурой — кружево, вязку, шерсть - чтобы сделать аутфит интереснее и иметь возможность создавать разные образы.

Играйте с цветами: Цветной шарф может стать акцентом. Выбирайте контрастные цвета или гармонирующие оттенки, чтобы придать наряду яркость.

Этнические узоры и принты: Шарфы с этническими узорами или абстрактными принтами могут добавить интриги и экзотичности к вашему стилю.

Играйте с длиной: Перематывайте шарф несколько раз, чтобы создать объём и многослойность.

В зависимости от ситуации и вашего настроения, шарф может быть как уютным и практичным аксессуаром, так и ярким и стильным дополнением к вашему наряду. Не бойтесь экспериментировать.

Шарф как акцент в образе

Inc-News

Если ваша верхняя одежда достаточно нейтральна, шарф с ярким цветом или ярким принтом может сделать наряд выразительным и запоминающимся.

Сезонные изменения: Не забывайте, что шарфы могут быть не только стильным аксессуаром, но и функциональной частью вашего гардероба в зависимости от сезона. В прохладные осенние и весенние дни можно выбрать более легкий и воздушный материал, а зимой - шерсть или кашемир для дополнительной теплоты.

Личный стиль: Не стесняйтесь отражать свой личный стиль с помощью шарфа. Это аксессуар, который может подчеркнуть вашу уникальность и индивидуальность. Шарфы — это искусство, и вы можете стать настоящим творцом, делая каждый образ уникальным.

Советы по уходу за шарфами