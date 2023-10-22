Эксперт назвала лучшее время для мытья головы

Стилистка по прическам Фауста Урте Гейгайте в беседе с журналом Glamour рассказала, в какое время лучше всего мыть голову.

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Эксперт отметила – в данном вопросе важно отталкиваться от типа волос. Если волосы тонкие, мытье головы следует запланировать на утро. При этом обладателям густых и кудрявых волос лучше всего мыть голову вечером.

Если мыть голову утром, то прическа сохранит объем на весь день. Но если вы отдаете предпочтение вечернему мытью головы, стилистка посоветовала не ложиться спать с мокрой шевелюрой.