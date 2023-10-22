Пуховик надул цены: почему верхняя одежда подорожала и как сэкономить при покупке

По данным госсистемы маркировки «Честный знак», цены на верхнюю одежду в стране выросли на 25 процентов с приходом осени. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить на ее покупке.

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Повышение цен на верхнюю одежду в это время года нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. По словам дизайнера и стилиста Анастасии Ефремовой, с наступлением холодов не только повышается спрос на теплую одежду, но и производители выпускают новые коллекции. А они всегда дороже.

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— Сейчас значительно выросла в цене фурнитура, ткани. А верхняя одежда всегда обходилась производителям в большую сумму, чем все остальные элементы гардероба, — рассказала она.

По данным «Честного знака», сейчас пальто в среднем обходится россиянам примерно в 9700 руб лей, что дороже на 21 процент по сравнению с прошлым годом. Наименее высокий рост цен зафиксирован в сегменте ветровок — на 10 процентов. Сейчас приобрести ветровку можно примерно за 3067 рублей.

— Увы, но пока объем импортной верхней одежды преобладает над объемом нашего производства — особенно в сегменте пальто и курток. Я рекомендую для экономии присмотреться к отечественным производителям, которые продают вещи по стоимости ниже, чем у европейских брендов, — рассказала эксперт.

Идеальным вариантом для экономии будет посещение различных аутлетов (формат магазина, специализирующегося на продаже одежды известных брендов со скидками) или покупка не в сезон. Лучше всего приобретать одежду в мультибрендовых магазинах — там устраивают межсезонные распродажи,поэтому хорошую вещь можно забрать с большой скидкой — 50–70 процентов первоначальной стоимости.

— Не советую посещать рынки. Да, там можно сэкономить, но и вероятность нарваться на некачественный товар гораздо выше. Более того, есть риск заработать аллергию, так как большинство вещей — из Китая, а там не брезгуют тканями-аллергенами, — добавила Анастасия Ефремова.

Кстати, многие продавцы нередко выставляют на маркетплейсах свои товары гораздо дешевле, чем в розничных магазинах. А еще маркетплейсы и онлайн-магазины предлагают промокоды на скидку.