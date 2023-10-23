Секрет эффективного ухода за кожей осенью раскрыла косметолог

Осенью кожа подвергается неблагоприятным погодным воздействиям и потому требует особого ухода за собой, в частности замены легких кремов на более питательные. Об этом заявила косметолог Вера Слабова.

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По словам косметолога, в первую очередь в уходовые средства нужно включить сыворотки с антиоксидантами и витаминами, направленные на эффективное восстановление кожи.

«Кожа, как и весь наш организм, страдает от авитаминоза, и пришло время питать ее внутренними ресурсами витаминов», – пояснила Слабова.

Косметолог добавила, что плотные питательные крема лучше защищают кожу от раздражений, вызванных воздействием дождя, ветра или снега. Поэтому осенью стоит перейти на них, отказавшись от легких флюидных кремов средств.

Не стоит забывать и про отбеливающие маски, которые могут избавить от пигментации, оставшейся после облучения летним солнцем. Также следует проследить, чтобы в очищающих средствах присутствовали AHA-кислоты. Отдельно стоит обратить внимание на ретинол, который считается мощным средством для омоложения и лечения кожи. По словам специалиста, ежедневное использование крема с ретинолом уменьшает видимость морщин и прыщей.