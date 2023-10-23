Врач рассказала, чем опасно неправильное срезание кутикулы

Срезание кутикулы, если делать это неправильно, может привести к проблемам с ростом ногтей. Об этом Москве 24 заявила врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова .

"Срезать кутикулу можно, но лучше это делать у профессионалов. Поскольку они обрабатывают ее специальными маслами, составами, предварительно размягчая. В случае салонов – ходить только в проверенные места", – предупредила эксперта.

В случае обрезания кутикулы дома необходимо иметь личные инструменты для маникюра, которыми больше никто не пользуется. При этом чем реже проводится такая процедура, тем лучше.

"Есть специальные палочки, чтобы отодвигать кутикулу, есть масла, чтобы размягчать ее. То есть в домашних условиях лучше всего пользоваться палочками и маслами", – заключила Егорова.

Ранее сообщалось о рисках для ногтей, связанных с использованием гель-лака. Отмечается, что в его состав могут входить разные химические вещества. Долгий контакт с ними способен негативно отразиться на ногтевых пластинах, в частности привести к их истончению, хрупкости и ломкости. Вместе с тем существует риск расслоения ногтей и прочих проблем. Именно поэтому рекомендуется ограничить срок ношения гель-лака до трех недель.