Стилист назвала вышедшие из моды популярные куртки

Популярная блогерша назвала популярные куртки, которые вышли из моды осенью 2023 года. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok, насчитывающей 851 тысячу лайков.

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Стилистка с никнеймом madelinehagmann из США перечислила типы верхней одежды, от которых следует отказаться в текущем сезоне. В первую очередь она призвала заменить укороченную кожаную куртку, которую называют байкерской, на оверсайз-модели из аналогичного материала. В качестве примера автор видео привела бомбер бренда Princess Polly.

Кроме того, по словам американки, актуальность потеряли объемные пуховики. Вместо них лучше носить стеганые пальто, отметила специалистка. Среди прочего перестали быть модными шубы из искусственного меха, которые заменили куртки из овчины.