Эксперты объяснили разницу между ботоксом и кератином в уходе за волосами

В России все большей популярностью пользуются процедуры по восстановлению волос - ботокс и кератиновое выпрямление. Эти процедуры различаются по многим параметрам.

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Так, если при кератиновом восстановлении волосы заполняются недостающим кератином, приобретая гладкость, то ботокс не меняет структуру волос - он направлен именно на целебный эффект, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

У процедур разная длительность эффекта. Так, у ботокса эффект непродолжительный - от 1,5 до 2 месяцев (мыть голову при этом нужно бессульфатными шампунями), а у кератина - до полугода при правильном уходе за волосами.

Специалисты советуют выбирать кератин для сухих, блеклых, вьющихся и безжизненных волос. Но если волосы повреждены, то кератин не принесет нужного результата, а эффект быстро пропадет.

В этом случае лучше отдать предпочтение ботоксу, который считается универсальной оздоровительной процедурой. Он помогает при ломкости и сечении волос, при повышенной пушистости. Процедуры также различаются вариантами нанесения: кератин закрепляется на волосах горячим утюжком, а ботокс наносят как горячим, так и холодным способом.

Недостатки кератина - более плотные и тяжелые волосы и потеря объема, а также наличие в составе формальдегидов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Недостатки ботокса - непродолжительный эффект и необходимость соблюдения правил ухода за волосами после процедуры.