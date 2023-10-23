Диетолог назвал плюсы овощной диеты

Овощная диета крайне эффективна для похудения. Овощи низкокалорийны, но богаты витаминами и клетчаткой. О плюсах овощной диеты рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

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По словам эксперта, в овощах полностью отсутствуют насыщенные жиры, что позволяет не только значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, но и получить заряд энергии и легкости на весь день. Овощи составляют основу средиземноморской диеты, которая становится популярнее с каждым годом.

Кабанов уточнил, что овощи — это достаточно широкое понятие. Не стоит ограничиваться огурцами и помидорами. Важно добавить существенное количество растительного белка, которым богаты бобовые. Заправлять овощи стоит растительным маслом, оно даст организму насыщенные жиры. Стоит включать в рацион зелень, этот продукт больше всего богат витаминами и микроэлементами.

Перед тем, как переходить на овощной рацион, нужно проконсультироваться с лечащим врачом или терапевтом, сдать необходимые анализы.

— Важно быть уверенным в том, что ваш организм готов к овощному детоксу, — уточнил Кабанов в комментарии Pravda.ru.