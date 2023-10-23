Икона стиля: культовые образы легендарной Катрин Денев

Катрин Денев — олицетворение французского кинематографа и главная муза знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана.

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Познакомившись в начале своей карьеры, два этих удивительных человека стали настоящими друзьями и пронесли свои теплые отношения сквозь годы. И если актриса вдохновляла революционера моды, то он превратил ее в икону стиля, которой она является и по сей день. Накануне Катрин отметила 80-летний юбилей. В честь праздничной даты вспоминаем культовые образы легендарной женщины.

У француженок есть особый талант: они умеют создавать неповторимый стиль, наполненный небрежностью и элегантностью одновременно. Могут быть свободными и очаровывать окружающих простотой и даже небрежностью, но в то же время выглядят восхитительно. Однако главной иконой моды во Франции считается, конечно, актриса Катрин Денев.

Легендарная кинодива стала знаменита после премьеры «Шербурских зонтиков», где она сыграла юную влюбленную Женевьеву. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь», а Катрин проснулась звездой. Годом позже, в 1965, она познакомится с молодым дизайнером Ив Сен-Лораном.

Смущаясь и переживая, Денев появится в его мастерской со снимком белого платья из старой коллекции и будет просить кутюрье сшить его для нее (она хотела пойти в нем на прием к английской королеве Елизавете II). Он удивился, но согласился. Так началась искренняя дружба двух знаменитых французов, которая пройдет испытание временем и славой.

Все образы Катрин были тщательно продуманы, что вызывало в женщинах по всему миру стремление подражать актрисе. Элегантная и респектабельная даже в обыкновенной водолазке, Денев умела казаться девушкой из высшего общества.

Полное отсутствие лишних деталей в образах, тщательный выбор аксессуаров: знаменитые ленты в волосах, ободки, платки, массивные длинные серьги и солнцезащитные очки. Катрин всегда выглядела сошедшей с обложки модного журнала моделью. А помогал ей в этом Ив Сен-Лоран.

Кутюрье всегда говорил, что Катрин была для него особенной. Он ценил в ней удивительный шарм и большое доброе сердце, в то время как остальной мир окрестил светловолосую красавицу «Холодной леди».

Сен-Лоран посвящал Денев целые коллекции, а она хранила ему верность и редко экспериментировала с образами и не поддавалась влиянию сомнительных трендов.

Сдержанность и проверенная временем классика — вот что заставляло всех восхищаться француженкой.

На Катрин нельзя было увидеть ярких цветов. Она и по сей день предпочитает насыщенные темные оттенки или нежные пастельные тона. Фавориты, конечно, неизменны: черный и белый цвета.

Главными «фишками» стиля Денев можно назвать платья-футляры или платья-трапеции, классические блузки с миди-юбками, смокинги (введенные в женскую моду Ив Сен-Лораном), водолазки, прямые брюки и рубашки. Стиль преппи — это про Катрин.

Конечно, для светских мероприятий Денев выбирает более яркие образы. В юности Катрин блистала в шикарных нарядах от Ив Сен-Лорана.

С годами актриса стала появляться в более сдержанных туалетах все от того же кутюрье. 76-летняя Катрин Денев и сегодня является эталоном элегантности и стиля.

До последних дней своей жизни ее преданный друг создавал для нее образы. Однако, спустя более десяти лет после его смерти Катрин продала на аукционе более 300 вещей, созданных для нее дизайнером.

Нежно-розовое коктейльное платье, в котором она была представлена Альфреду Хичкоку в 1969 году, ушло с молотка за 42 500 евро.

Золотое длинное платье, в котором Катрин получала «Оскар» в 2000 году за лучший зарубежный фильм «Восток-Запад», было продано за 21 250 евро.

Отороченный розовыми перьями вечерний наряд, надетый Денев в 1993 году на «Оскар», купили за 18 750 евро.

Актриса призналась, что была вынуждена расстаться с уникальной коллекцией, напоминающей ей о друге. Катрин продала дом, в котором хранились культовые платья от Ив Сен-Лорана, поэтому не могла больше должным образом хранить наряды.

Теперь эти произведения модного искусства, ставшие легендарными, принадлежат другим людям. Однако это ничуть не повлияло на теплоту, с которой Катрин относилась в своему другу дизайнеру. Она и сегодня говорит о нем с удивительной нежностью.