Дерматолог предостерегла от длительного ношения резиновых сапог
Врач-дерматолог «СберЗдоровье» Светлана Петрова посоветовала воздержаться от длительного ношения резиновых сапог.
«Как правило, в резиновых сапогах нет циркуляции воздуха. Внутри такой обуви влажно, потому что ноги потеют, а тепло — это благоприятная среда для размножения бактерий и грибков», — заявила она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, у резиновых сапог нередко ограничена поддержка стопы и амортизации, а неправильное распределение веса и нагрузки на ноги может привести к возникновению болей, воспалительным заболеваниям суставов и другим ортопедическим проблемам.
«В каких бы условиях вы ни носили такую обувь, после каждого использования тщательно её проветривайте и прослушивайте», — добавила Петрова.