Какая модель свитера сделает вас стройнее

Вы удивитесь, но свитер, может работать также, как фильтры в соцсетях.

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С помощью правильно подобранной модели можно визуально исправить недостатки и подчеркнуть достоинства (или создать) вашей фигуры.

Если вы хотите спрятать живот

Модели с крупными элементами, цветами, большими рукавами-воланами, крупная вязка, вязка-вермишель — не ваш вариант. Они будут делать фигуру еще грузнее. Отдавайте предпочтение классическими силуэтам, мелкой вязке, классическим кардиганам и свитерам. Заправляйте их в брюки с высокой талией.

Если вы стесняетесь своих бедер

Вы, конечно, может выбрать модели оверсайз, носить их с юбками-карандашами, плиссе, брюками или джинсами скинни. Но, если не хотите «кутаться» в объемные модели, тогда примените фокус. Выбирайте свитера, отвлекающие внимание от нижней части. Это модели с V-образным вырезом или вырезом-лодочкой. Они акцентируют внимание на шее и на лице. Свитера можно носить навыпуск в сочетании с брюками с высокой талией. Или с юбкой плиссе с высокой талией, свитер лучше заправить.

Если вы миниатюрная девушка

Отдавайте предпочтение брюкам с модной в этом сезоне заниженной талией. Сочетайте их со свитерами, у которых широко расставленные плечи. Заправляйте их в брюки, обязательно добавьте пояс на талию. Это позволит визуально вытянуть силуэт. Откажитесь от длинных свитеров и объемных кардиганов, они скрадут ваш силуэт, словно мешок.

Если вы хотите уменьшить грудь

Хорошо отвлекают внимание от груди приталенные модели с с-образным вырезом под шею. Плюс в том, что они подчеркивают красоту силуэта.

Если вы хотите подчеркнуть грудь

Красивую линию декольте можно и продемонстрировать, и правильная модель свитера вам в помощь. На этом фронте работают не только свитера с V-образным вырезом, как можно было подумать. Модели с запахом тоже хорошо справляются с это задачей. Они не только подчеркивают грудь, но и скрадывают лишний объем в талии, то есть зрительно стройнят.

Если вы не носите лифчик