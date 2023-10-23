Александр Рогов — о моде, масс-маркете и Насте Ивлеевой

Его любят и ненавидят, им восхищаются и ему завидуют, но каков он на самом деле? Что мы знаем об Александре Рогове? У знаменитого эксперта моды стартовало новое шоу и мы воспользовались отличным поводом, чтобы задать ему несколько вопросов.

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— Название «Кто круче Рогова» звучит очень амбициозно. А вы морально готовы проиграть молодому участнику?

— Сейчас мы работаем над новым шоу для канала СТС Love, который называется «Кто круче Рогова?». И да, это амбициозный проект, который я давно придумал, и вот наконец мы его реализуем. В нём я даю возможность моим коллегам из сферы стайлинга проявить себя и доказать, что они круче меня.

Я знаю точно, что все, кто занимается стайлингом хотят стать мной, так как я большой пример того, что можно свое увлечение, хобби превратить в большую серьезную работу и стать медийной персоной и продвигаться на этом поприще.

Я даю возможность моим коллегам понять, что такое быть мной, потому что шоу «Кто круче Рогова?» не только про модный лук, но и про то, что я в целом делаю: продюсирование, умение говорить в кадре. Моим конкурентам нужно не только придумать лук, но и сделать это на глазах у зрителей, анализировать на камеру то, что происходит, придумывать всё это в реальном времени. Это часть моей работы, которая остаётся за кадром. Поэтому мы даем возможность оказаться, так сказать, на моём месте.

В финале шоу посетители торгового центра будут принимать решения, чей образ лучше, не зная, кто из нас, какой образ собирал. Это доброе, весёлое, развлекательное компетишн-шоу. И вообще я отличаюсь тем, что я делаю исключительно добрый контент.

Я не ставлю себе цель найти преемника. Я ставлю себе целью посмотреть на людей, которые так же, как и я, яростно и эмоционально увлечены модой.

Если вдруг мы найдём самородка, умеющего классно говорить и со своим видением, то возможно в будущем с этим участником или участницей шоу мы что-то придумаем вместе. Я хочу, чтобы все было честно!

Но, повторюсь, таких глобальных целей я не ставлю. Я ставлю целью себе развлечься, выйти из зоны комфорта, потому что «Кто круче Рогова?» это выход из зоны комфорта не только участника, но и для меня. Я так же, как герои программы, узнаю на месте, какое мы будем выполнять задание. Так же выполняю его в течение времени, которое у нас есть, я существую ровно в таких же условиях. И голосуют потом реальные люди. Мы реально в кадре при камере выясняем, кто побеждает в серии, пересчитывая голоса.

Мне хотелось бы найти или увидеть того человека, который мог бы делать всё то, что делаю я. Пока таких людей, если мы говорим о телевизионном стайлинге, у нас нет.

— При отборе участников шоу на что вы в первую очередь обращали внимание? Важно ли для вас как одет стилист или только как он работает?

— Открою секрет, что все шоу, которые я делаю, делаются под моим тотальным контролем и надсмотром, потому что я не только ведущий или стилист — я и шоураннер, и креативный продюсер, и режиссёр, и выпускающий редактор. Поэтому, конечно же, каст согласовывается со мной, было очень много заявок, больше 500 заявок мы получили на участие в шоу.

Это для такого формата реально очень много.

То есть это 500 стилистов, которые готовы были вступить со мной в модную схватку. Даже объясню, как мы отбирали: мы искали специально разных по уровню стилистов, и конечно же, персонажей, потому что это ко всему прочему ещё и телешоу. Это должен быть интересный и болтающий, пилящий контент, стилист. В проекте будут участвовать, как маститые, известные стилисты-инфлюенсеры, так и совсем начинающие «зелёные». И мне кажется, вот как раз-таки «зелёным», скорее всего, я проиграю.

Участники могли подать заявки вообще с любых городов. На данный момент мы сняли уже 4 серии. И в 4 сериях участвуют стилисты: из Екатеринбурга, Москвы, Петербурга и Новосибирска. И дальше география ещё расширится.

Вообще, то, как одет стилист не играет важной роли. Это играет важную роль при первой встрече с ним.

То есть, в любом случае мы о человеке судим по его внешнему виду изначально, а в этом и твист шоу. Когда люди голосуют за тот или иной образ, они не знают, кто из нас его делал. Самый классный лук может собрать мой конкурент, который выглядит, например, смешно и непонятно для аудитории. Потому что тут выбирают не автора, тут выбирают образ.

А в целом, если мы просто поговорим о моде, то очень часто дизайнеры и большие маститые стилисты выглядят максимально неприметно. Потому что люди, занимающиеся модой от нее, устают.

Это я должен наряжаться в кадр, потому что я понимаю, что я работаю в кадре лицом. Я должен выглядеть ярко. Если бы мы не снимали, поверьте мне, на шоппинг для модели я поехал бы сегодня в трениках и в простой белой футболке. Но сейчас я сижу перед вами в металлических брюках, в руках у меня голубь, и я буду пилить контент — это часть шоу.

Важно, чтобы стилисту нравилось, как он выглядит, и важно, чтобы стиль стилиста не переносился на его клиентов. Крутой стилист, тот, который не как себя одевает, а который индивидуально одевает каждого человека и находит к нему подход.

— Представьте ситуацию: на проект приходит талантливый стилист, но ему не хватает профессионализма, опыта, мастерства. Вы готовы будете поддаться ему, скажем, стилизовать своего близнеца чуть хуже, чтобы выиграл талантливый соперник?

— Нет, я не могу поддаться. Я делаю свою работу на отлично. И в серии, в которой, например, я проиграл, я считаю, что мой друг был сильнее. Но тут выбор был за зрителями, они решали.

— Умение стильно выглядеть это талант или отработанный навык?

— Я считаю, что стильно может выглядеть только тот человек, который себя в жизни нашёл и понял, кто он, про что он. И своей одеждой, и внешним видом рассказывает историю.

Модно выглядеть навык. Посмотри тренды, пойми, что актуально и надень всё, что написано в пабликах. И ты будешь модной, но будешь ли ты при этом стильной?

Стильно выглядит только тот человек, который имеет внутренний мир и абсолютную осознанность, и понимание того, про что он. А когда человек этого не знает, ему и модно и стильно выглядеть не надо, но главное, опять-таки простите, что я всё про гигиену, главное, что потом не пахло потом вот и всё.

— Как вы думаете, какой процент участниц после преображения возвращается к своему прежнему виду? Вы с кем-то из участниц на связи? Расскажите, пожалуйста, историю девушки/женщины, когда шоу полностью изменило ее жизнь?

— 90%. Я хочу пояснить, я не ставлю себе целью изменить человека внешне на всю его жизнь. Я ставлю себе задачей (это мой секрет) человеку подарить праздник, и чтобы наш герой или героиня увидели себя в зеркале такими, какими не видели никогда и дальше это его/ее ответственность: пользоваться этой эмоцией, пользоваться этой энергией, воспользоваться тем, что я ему/ей дал, или спустить всё в унитаз.

Я не несу ответственность за преображенных людей, но я точно знаю, что вот те самые 10 или 20% героев, которые участвовали в моих шоу, они реально меняют свою жизнь, и ради этих 10% я буду продолжать это делать, потому что герои бывают разные. Герои-потребители, которые пришли просто за одеждой, они её получили, дали мне эмоцию «на зеркале» и пошли домой. А бывают люди, которые реально приходят, чтобы высказаться, сказать, что-то, что они никогда в своей жизни вслух не произносили. Увидеть себя другими и в корне изменить свою жизнь. Но я точно знаю, что такими идеально красивыми, они, возможно, в жизни больше не будут никогда, потому что это большая серьезная, кропотливая работа большой команды, это серьезная инвестиция.

— А как вам образы Насти Ивлеевой?

— Анастасия Ивлеева просто богиня моды. Я считаю, что она лучшая, потому что она одна из немногих русских селебрити, кто инвестирует в свой гардероб, так же как и я. Она не носит вещи, принесенные из шоурума, который после неё ещё 15 человек наденут. У неё очень чёткое планирование своей презентации.

— Какие тренды в одежде этой осенью? И какие тренды будут этой зимой?

— Я вообще не очень люблю говорить о трендах, потому что самый главный тренд последнего времени — это быть собой. И даже если вы трендом не соответствуете, совершенно не значит, что вы не круто выглядите. Поэтому, наверное, эта тема уже не так актуальна, и я бы переключил внимание с трендов на так называемые «коры». Сейчас это новая волна.

Появляющаяся коры, которые возникают на короткий промежуток времени, иногда на длительный. Условный Барби-кор, который возник, потому что очень масштабно пиарился фильм и все вспомнили о розовом. Этот кор на самом деле ещё надолго и розовый цвет продаётся хорошо, а офис-кор, русалка-кор, библиотека-кор и так далее, это просто забавно. Так как тренд в любом случае относит нас к некому модному полугодию, кор может возникнуть внезапно внутри сезона, он может быстро закончиться, если вдруг он не залетел или продлиться на несколько сезонов сразу.

А если прям про тренды: красный цвет самый актуальный сейчас, металлик, офисные пиджаки на девочках с очень широкими плечами, так называемый power-dressing, это галстуки, сочетание чёрно-белого, крейзи-обувь и детские сумасшедшие сумки в виде игрушек.

— Бюджетный лайфхаки при создании модного образа.

— Мне очень нравится, что новое поколение активно пользуются рисейл-платформами, покупают что-то с рук, ходят в секонд-хенды и совершенно не стесняются и не брезгуют этим. Важна подача и совершенно не важно, сколько стоит одежда. Естественно, есть часть людей, которые зависят от уровня брендов или от уровня ткани, из которой вещь изготовлена. Но бренд сейчас всё равно в любом случае уходит на второй план.

Важнее здесь насколько опрятно красиво и ухоженный человек выглядит. Я всегда привожу пример: на вас может быть дорогое платье и самые модные туфли, но при этом грязные волосы и от вас может пахнуть потом или пахнуть изо рта, и сразу весь ваш образ рушится. А в другом случае: на вас может быть платье из магазина масс-маркета, какие-то совершенно непримечательные туфельки, при этом очень красивые, ухоженные волосы, классный взгляд, улыбка, свежий аромат. И ваш образ сразу значительно дороже. А так всегда поможет не очень дорогой пиджак, его можно сделать визуально более дорогим, заменив пуговицы.

Всем надо понять одно: для того, чтобы выглядеть стильно и круто, совершенно не обязательно тратить много денег.

— Последняя вещь, которую вы долго искали и наконец купили.

— Вы знаете, мне так много лет уже, что для меня мода — это не хотеть 2 года, а потом наконец купить. В целом я могу позволить себе купить всё, что я хочу, если я хочу какую-то новую сумку, даже в новых обстоятельствах нашей страны и мира, я могу её получить через 2 недели, поэтому сейчас у меня такого трепета покупка не вызывает. Но у меня есть гилти плеже, я ищу на рисейле всегда винтажные сумки Hermès. И, соответственно, если я нахожу ту, которая мне откликается, которой в моей коллекции нет, то да, это может быть уже квест, потому что её нужно заказать или её нужно дождаться. Плюс это стоит немалых денег. И вот на днях я купил себе сумку Kelly 46 года производства, представляете? Вот это новая такая моя коллекционная вещичка, это радует.

— Вы ведете на ютубе шопинг Vlog. Насколько тяжелее стало делать обзор новинок в магазинах после ухода большого масс-маркета? Или российские бренды быстро закрыли потребности рынка?

— Вы знаете, если бы год назад или полтора я на ваш вопрос ответил, что никакого импортозамещения быть не может, и утрату этих брендов в нашей стране восполнить невозможно. Сейчас я вам отвечу, что импортозамещение случилось, и на уровне масс-маркета и сегмента мидл появились прекрасные новые бренды, или увеличились и разрослись старые, поэтому совершенно всё это несложно.

Есть очень много достойных, классных русских брендов и масштабировавших себя, условно: 12storeez, I am Studio и так далее. Есть прекрасный Melon Fashion Group: Zarina, Love Republic Idol (сейчас новый открылся премиальный). Это всё очень классно, и мне кажется, наоборот, здорово, что в нашей стране появляется так называемая айдентика, когда ты видишь некие бренды, которые представлены локально только здесь, это отлично.

Сейчас время для работы российских брендов, как для маленьких бутиковых локальных, как мой бренд одежды. Мы не собираемся увеличиваться, открывать сеть бутиков. У нас есть маленький магазин с небольшим количеством продукции.

И это моя позиция, и это время для нас тоже хорошее. Также это отличное время для тех, кто разрастается, можно открыть сеть, можно открыть точки, можно классно продвигаться и новая система продвижения тоже есть. Но с другой стороны это печально. Я понимаю, сколько международные бренды потратили времени, сил и денег на то, чтобы выйти на наш гигантский рынок. И, конечно, это печально утратить всё это.

Но мы сейчас не живём в сером царстве, у нас прекрасно всё работает, есть отличные бренды, классные альтернативы, и мне, как стилисту, даже интереснее стало делать шоппинг для программ. Потому что раньше, что мы шли в Zara/H&M или в ещё какой-нибудь гигантский масс-маркет, и всё могли купить там, потому что там всё представлено. А на другие бренды, даже внимания не обращаешь. Сейчас этих брендов нет, и ты начинаешь уже понимать: вот тут в Zarina нужно сходить, а вот в LOVE REPUBLIC, что-нибудь глянуть, а вот ещё маленький локальный русский бренд есть, а вот там магазинчик обувной симпатичный открылся. Это очень, очень интересно, то есть это классный, увлекательный квест и поиск сокровищ, мне нравится.

— Как вы определяете индивидуальный стиль человека?

— Ну это же не определяется одним взглядом, это долгая планомерная работа с клиентом. Приходит клиент, даёт свой запрос. Этот запрос обрабатывается стилистом. Работа стилиста с клиентом это очень щепетильная, персональная работа, как психолога с человеком: ты выясняешь его круг деятельности, чем он занимается, чем он живёт, что нравится ему, что ему не нравится. Вместе разбираете гардероб, и ты прислушиваешься уже к запросу человека, что он бессознательно делает в своей жизни и уже выдаёшь некий рецепт. Вот и всё.

Запросы бывают разные. Иногда запрос на стилиста приходит именно такой, что я хочу одеваться как ты, и тогда стилист может реализовать и свои идеи на человеке, но они не факт, что пойдут. Поэтому здесь тоже нужно человеку объяснить, что то, что идёт мне, возможно, будет смотреться на тебе по-другому. У тебя другой типаж, у тебя другой темп жизни, ты другим занимаешься, и так далее. Это очень длительный процесс, это не делается одной встречей. Это, наверное, год, полтора, когда стилист и клиент приходят к какому-то серьёзному заметному результату.

Даже на Иду Галич посмотрите. Спустя год её работы с Олегом Горчаниным, все стали обращать внимание на эту трансформацию. Это происходит долго, когда люди вместе, в команде, приходят к какому-то определённому стилю, и тогда он начинает считываться.

— Раньше вы мечтали стать художником. Планируете реализовать свою мечту или уже не интересна эта сфера?

— Я планировал стать художником в детстве, когда планы, в принципе, звучат достаточно громко. В какой-то степени художником я и стал, потому что, я считаю, что мода — это то же самое. Я делаю мир и людей красивее. И свое видение реализую, преображая людей. Художником стану я вряд ли, потому что это серьёзная профессия, несмотря на всю её легковесность, так же как профессия стилиста.

Но могу сказать, что я приобщаю себя к коллекционерам искусства, потому что я его собираю. У меня есть несколько любимых художников, один из них Сергей Бондарев, (Питерский художник). У меня дома висят его работы. Поэтому я, скорее всего, художником не буду, а вот коллекционером современного искусства стану точно.

— Топ-5 вещей, которые вы бы точно никогда не надели

— Я не люблю говорить про то, что никогда бы не надел. Потому что то, что я не надену сейчас, возможно, захочу надеть завтра. Поэтому такого списка нет.

— Можете ли вы привести пример знаменитостей, которые всегда «на стиле»?

— Да, у нас есть много интересных персонажей и, как ни странно, в последнее время именно много молодых звёзд, которые очень круто выглядят. Если из девочек это: Клава Кока, Юлия Гаврилина, есть ещё и другие имена, которые не могу быстро вспомнить. Также мне нравится стиль молодых парней: рэпер VACÍO, Amirchik. А из таких мастодонтов, в этот список у меня всегда входит Фёдор Бондарчук. Это вневременная классика, это всегда очень чётко, хорошо сидящая одежда. Фёдор в любом случае икона стиля. Если из каких-то креативных артистов-мужчин: Александр Петров, Дмитрий Нагиев.

Анастасия Ивлеева просто богиня моды. Ида Галич также большая молодец.

— Без какого аксессуара вы никогда не выходите из дома?

— Я никогда не выйду из дома без трусов! Хотя нет, могу и без них.

Всем просто кажется, что я так зациклен на внешнем виде, но это не так. Когда у нас съёмки, конечно, я продумываю во что я оденусь. А если я не снимаюсь, я могу выйти из дома в чём угодно. Ну, наверное, всегда надену часы и возьму телефон. Я точно могу назвать его нашим аксессуаром, таким перманентным, поэтому без телефона я не буду точно. Ну и сумку возьму.

— Через 10-15 лет вы планируете остаться в мире моды?

— Я хотя бы просто себя в этом мире вижу через 10 лет

Я так скажу, что мода — это часть моей жизни, и даже если вдруг каким-то образом меня уведёт из моды больше в телепроизводство, это всё равно будет что-то связанное со стилем жизни и с одеждой.

Даже если я не буду работать в кадре, то уже вполне вероятно, я буду шоураннером или человеком, который придумывает телевизионные или интернет-форматы о моде. Из этой ниши уходить я не хочу, мне в ней нравится. Заниматься модой можно только тогда, когда ты без неё жить не можешь. Когда это просто техническая работа, это уже к моде не имеет никакого отношения.