Стилист Коржевина назвала самые модные цвета осени и зимы 2023 года

Персональный стилист из Нижнего Новгорода Надежда Коржевина дала советы, как выглядеть модно этой осенью и зимой.

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По словам эксперта, сейчас в тренде состаренная кожа, одежда с открытыми плечами и короткие шорты в сочетании с жакетами. Она также порекомендовала обратить внимание на одежду в стиле офискор. Это деловой стиль в новом прочтении.

Стоит также приобрести одежду из прозрачных тканей, толстовки на молнии, добавила специалист.

— Границы модного или немодного давно уже стерты. Важно не что, а как. Важна стилизация, а не вещи, — уточнила Коржевина в комментарии NewsNN.

Фаворит сезона, по словам стилиста, красный цвет. Также в моде винные оттенки, золото, кобальтовый синий, лайм и желтый.

Важно уделять внимание аксессуарам. Образ можно дополнить перчатками, в том числе кружевными, галстуками и повязками на голову. Гольфы и ажурные колготки также являются трендовыми аксессуарами.