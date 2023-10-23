Эволюция пластических операций Ким Кардашьян

Как звезда стерла свою национальность.

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Недавно самой знаменитой и богатой из клана Кардашьян исполнилость 43. С момента начала своей карьеры в публичном пространстве и по сегодняшний день Ким сильно изменилась. У девушки по отцу армянские корни, в подростковом возрасте Кардашьян выглядела, как симпатичная восточная девочка. Но, словив звезду, Ким буквально поселилась у хирурга, чтобы подогнать себя под голливудские стандарты. Поэтому сейчас даже намека на восточные корни в девушке сложно разглядеть. В честь дня рождения Ким, мы решили вспомнить, как трансформировалась ее внешность. И на кого теперь она похожа, спустя более 30-ти платических операций.

Видео дня

2000—2005

Сколько себя помнила, Ким всегда мечтала о славе. Родилась она в состоятельной семье. Папа был именитым адвокатом, мама — завсегдатай светской тусовки. Дома у них бывали звезды, Ким с детства брали на различные вечеринки, куда можно было с детьми. Начиная с подросткового возраста, Кардашьян начала пробивать себе дорогу в высший звездный свет. Сначала занималась тем, что разбирала вещи в шкафах знаменитостей: раскладывала по комплектам, цветам и полочкам. Так удачно она встретила на пути Пэрис Хилтон, которая искала личную ассистентку. Девушки подружились, но Ким долго была в тени. Пока Пэрис не решила выводить Кардашьян в свет, подобно любимой собачке Тинкербелл.

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Вскоре Пэрис прославилась на весь мир, после слитого в сеть хоум-видео, где она развлекалась со своим бойфрендом. На тот момент Ким и не подозревала, что ей уготован похожий сценарий.

2005—2007

Судьбоносное время пришло, когда Крис Дженнер решила всеми правдами и неправдами достучаться до продюсеров с предложением снять реалити о жизни ее семьи. К маме Ким пришла ослепительная идея. После нашумевшего видео Пэрис, она предложила дочери сделать такой же финт ушами, чтобы принести славу всей семье. Поговаривают, что Крис лично нанимала режессера и обговаривала финансовые вопросы с бойфрендом дочери, потому что парень запросил солидный счет. Видео попало в сеть. Ким стала знаменитой, а потом, после запуска первых серий реалити, и популярнее, чем Пэрис.

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Хилтон конкуренции пережить не смогла и разорвала отношения с Кардашьян. Но быть в тени наследниц Карашьян уже было не нужно. Она стала звездой. И, как все знаменитсоти решили немного подправить свои недостатки в угоду глянцевой моде.

2008—2012

Первые трансформации не заставили себя ждать. Ким уменьшила нос, сделала модные лисьи глазки, накачала губы и подсела на ботокс. Поговаривают, что именно в этот период Кардашьян также сделала липофиллинг и поставила импланты в пятую точку.

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Сделав пышные формы невероятным трендом и подвинув с этого пьедестала Джей Ло.

2013—2023

Делает еще пару операций на носу, к тому времени семейный пластический хирург Саймон Урьяна превращает его в утонченный европейский, убрав не только гобинку, но и длину с шириной. В лице Ким остается все меньше восточных черт. Она делает контурную пластику щек, исправляет подбородок хирургическим путем. Далее следует бразильская подтяжка ягодиц, увеличение груди. А также, по слухам, следом Ким идет на операцию по удалению пары ребер, чтобы ее талия стала точеной.

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