Как найти идеальную одежду с помощью цвета глаз

Сотрудники университета University of St Andrews выяснили, что при выборе лучшего наряда следует отталкиваться от цвета глаз, а не кожи или волос. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 200 человек с различным типом внешности. В ходе исследования участников сфотографировали и предоставили им оригинальный кадр, а также снимок с измененным оттенком кожи: светлым респондентам придали эффект загара на теле, а смуглым, наоборот, осветлили лица. После этого им предложили выбрать цвет, который лучше подходит к их внешности на каждом изображении.