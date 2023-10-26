Как найти идеальную одежду с помощью цвета глаз

Раскрыт способ найти идеальную одежду с помощью цвета глаз
Британские ученые раскрыли способ найти идеальную одежду с помощью цвета глаз. Соответствующий материал опубликован в журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.
Сотрудники университета University of St Andrews выяснили, что при выборе лучшего наряда следует отталкиваться от цвета глаз, а не кожи или волос. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 200 человек с различным типом внешности. В ходе исследования участников сфотографировали и предоставили им оригинальный кадр, а также снимок с измененным оттенком кожи: светлым респондентам придали эффект загара на теле, а смуглым, наоборот, осветлили лица. После этого им предложили выбрать цвет, который лучше подходит к их внешности на каждом изображении.
Профессор Дэвид Перретт рассказал, что большинство выбирало один и тот же цвет вне зависимости от оттенка кожи. Синий, как правило, предпочитали люди со светлым подтоном, а красный — те, у кого кожа изначально была темнее. Затем участникам также предложили выбрать лучшие цвета на одинаковых кадрах с голубыми и карими глазами — в первом случае предпочтение отдавали синему цвета, а к фото с темными глазами подбирали красные или оранжевые оттенки.
«Наши результаты показывают, что акцент на цвете кожи при выборе личной одежды, о котором говорят почти все стилисты, неуместен. Цвет кожи может быть важен на расстоянии, например, при работе моделью на подиуме, но при обычных встречах, таких как обед или личное собеседование, значение при подборе оттенка образа имеют глаза», — заключил Перретт.