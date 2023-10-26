Почему полезно ходить на шопинг с друзьями: последние исследования

А вот мужчину оставьте дома.

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Последние исследования ученых говорят, что шопинг с друзьями очень полезен, и для души, и для тела. А вот мужчину лучше оставить дома. Хоть с ним и удобно: он носит за вас пакеты в количестве 20 штук сразу. Но это не та форма терапии. Особенно для вашего визави. Поэтому назначьте день икс, и отправляйтесь по магазинам с подругой.

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Это полезно для здоровья

Шопинг с подругой — это взаимообмен энергией, причем положительной. В процессе можно принарядиться и поговорить обо всех и обо всем.Такие задушные разговоры, плюс атмосфера шопинга, дарят невероятный прилив эндорфинов. А он полезен и для здоровья мозга, и для ЖКТ, и для сердца.

Вам будет с кем проконсультироваться

По статистике 81 процент покупателей больше доверяет мнению друзей, чем продавца, которому, будем честны, лишь бы продать. Подруга честно скажет идет вам или не идет эта блузка. Поможет найти правильные сочетания. И, чем черт не шутит, поможет поменять в одночасье имидж, если вы на это готовы.

Подруга сбережет ваш бюджет

Если вы склонны к импульсивным покупкам, можете попросить подругу вас проконтролировать. Она сыграет роль голоса разума. Задаст за вас вопрос: а вам это надо, с чем это носить, а может такое уже есть? Вашей благодарности не будет предела, когда настанет день выплаты по ипотеке.

Шопинг с подругой равносилен фитнесу

Обычно с друзьями обходишь больше магазинов, чем сама. Например, вам куда-то не надо, а вашему визави надо или наоброт. Часовой шопинг с примеркой фитнес-тренеры давно приравняли к часовой тренеровке в спортзала. А с подругой эта тренировка может растянутся и на три часа.

Вы можете открыть для себя новое

Ваша подруга наверняка откроет для вас новые торговые точки, о которых вы даже не слышали, приведет туда, где массовые скидки или покажет новый для вас бренд, которому вскоре вы можете стать преданны.

С кем нужно ходить на шоппинг

Для шопинга вбирайте напарницу, с которой давно сгладили острые углы, у вас не должно быть открытых конфликтов. С этим человеком важно быть на одной волне, но не обязательно одеваться в одинаковом стиле.