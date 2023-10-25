ТОП-3 вредных салонных процедур для волос

Не все бьюти-манипуляции для волос одинаково полезны. Некоторые из них даже вредны. О чем стоит знать перед походом к парикмахеру, чтобы потом не было мучительно больно, рассказывает Альбина Хохлова ― врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины.

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Ботокс для волос

Одна из самых неоднозначных процедур в современной индустрии красоты. Она позиционируется как более безопасная альтернатива кератиновому выпрямлению волос (где используется формальдегид, вред которого неоспорим).

По названию очевидно, что во время процедуры используется ботулотоксин (тот же, который применяют для омолаживающих инъекций). Ботокс заполняет пустоты в волосах, делая их более плотными, гладкими и блестящими. При этом волосы не выпрямляются, их структура не повреждается (как это происходит при кератиновом выпрямлении).

В чем же вред? Все зависит от волос. Если это поврежденные осветленные волосы, то эффект здоровых волос будет просто временным. Спустя 1-2 месяца состав вымывается и волосы возвращаются к прежнему состоянию. Но если делать процедуру на неокрашенные волосы, их можно повредить. В этом случае волос только травмируется, состав быстро вымывается, а самого эффекта не видно.

Химическая завивка

Обладатели кудрявых волос хотят их распрямить раз и навсегда. А обладатели прямых волос желают совершенно противоположного ― красивых естественных завитков и волн, которые не нужно делать каждый день. Воплотить мечту в реальность позволяет химическая завивка.

Суть процедуры в том, что для превращения прямых волос в кудрявые меняют их структуру. Для этого используют различные химические составы, которые разрушают белковые соединения внутри волос.

Что это дает в результате? Красивые долговременные завитки нужной упругости, которые экономят силы и время на сборы. Вместе с тем волосы становятся более уязвимыми и нуждаются в дополнительном уходе. Прежде всего, важно интенсивно питать и увлажнять такие волосы, восполняя в них утраченный белок. В противном случае пряди будут сухими, ломкими и непослушными.

Эффект от химической завивки (даже легкой) сохраняется до нескольких месяцев. И распрямить такие волосы обратно не получится. Если кудряшки быстро надоели, их придется отращивать и состригать.

Пилинг кожи головы

Пилинги часто назначаются трихологами, их применяют в терапии различных заболеваний кожи головы. Это процедура с благотворным эффектом, которая способствует обновлению кожи, стимуляции питания и роста волос. Даже шампунь глубокого очищения не дает такого эффекта, как пилинг. Поэтому без него не обойтись, когда важно здоровье и качество волос.