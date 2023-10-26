Блогерша посоветовала осенью избавиться от двух моделей обуви

Эксперт по этикету Амира Бессетт посоветовала осенью избавиться от двух моделей обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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Блогерша с никнеймом @amira.bessette назвала ковбойские сапоги самыми бесполезными. По ее мнению, данную обувь нельзя носить в элегантных и повседневных образах.

«Они выглядят не очень женственно и изысканно. Я не рекомендую их носить, если вы хотите выглядеть стильно и изящно», — заявила специалистка.

Кроме того, Бессетт обратила внимание на лоферы, оформленные высоким каблуком или массивной подошвой.

«Толстый носок, платформа, блочный каблук — все это огромные детали, которые я не рекомендую», — отметила инфлюэнсерша.