Женщин предупредили о неочевидных симптомах менопаузы

Фармацевт Джейми Уинн предупредил о неочевидных признаках приближающегося климакса, которые часто игнорируют или принимают за симптомы других заболеваний. Его слова цитирует Fox News.

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Уинн отметил, что в период менопаузы женщины испытывают до 62 различных симптомов, большинство из которых не ассоциируются с климаксом. Одним из таких малоизвестных, но распространенных проявлений Уинн назвал усталость.

«Основная причина — гормональные изменения, особенно снижение уровня эстрогена и прогестерона, которые могут повлиять на регуляцию энергии», — объяснил фармацевт.

Также снижение уровня половых гормонов, продолжил Уинн, часто отражается на внешности: ногти становятся ломкими, а волосы истончаются и выпадают. Еще один опасный симптом, о котором рассказал фармацевт — это головокружения.

«Гормональные сдвиги иногда влияют на баланс жидкости во внутреннем ухе, играющем важную роль в поддержании равновесия. Это создает иллюзию вращения или движения вокруг предметов», — объяснил специалист.

Фармацевт подчеркнул, что каждый из названых им симптомов может быть проявлением других заболеваний, поэтому при их проявлении следует проконсультироваться с врачом, который проведет обследование и подберет лечение. Помимо этого, чтобы снизить интенсивность симптомов, он посоветовал в период менопаузы придерживаться здорового питания, вести активный образ жизни и соблюдать режим сна и бодрствования.