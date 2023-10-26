Стилист назвала трендовые образы на Хеллоуин-2023

В наши дни все больше людей отмечают Хеллоуин, чтобы показать свое «я». Стандартные наряды на праздник могут навести на мысли о нехватке творческой фантазии. Стилист и эксперт по имиджу Ирина Камельянова рассказала о главных трендах в этом году.

© unsplash.com

«В костюмы ведьм и вампиров обычно одеваются те, кого редко зовут на вечеринки», – комментирует она.

Стилист утверждает, что на Хеллоуин существует неофициальное правило, которое позволяет превратиться в кого угодно, не боясь осуждения окружающих. В этом году, по рассказам друзей Камельяновой из США, многие собираются одеться как герои фильма «Барби».

Чтобы стать Барби, потребуется яркое розовое платье, а также белый парик, бижутерия и небольшая сумка. Для образа Кена достаточно джинсов и джинсовой жилетки, можно использовать парик.

Еще одним из популярных трендов, как отметила стилист, стали персонажи из компьютерной игры Atomic Heart, такие как офицер П-3, Близняшки, Баба Зина. Для воплощения образа Близняшек пригодятся серебряное боди или комбинезон, а сверху можно добавить золотую укороченную куртку, рыжий парик или покрасить волосы смывающейся краской, пишет «Газета.ру».