Челка как у Лили Коллинз и Джиджи Хадид: идеальный овал без пластики

А еще «прозрачная челка» поможет скинуть десяток лет.

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Тренд пришел к нам из Южной Кореи, его задали айдолы из K-pop групп. Челку стригут и девушкам, и парням. Хоть в Корее и культ пластической хирургии, но челка позволяет оттянуть поход к врачу и изменить овал лица.

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Что такое прозрачная челка

Это очередная вариация на тему челки Биркин (Джейн очень любила такой вариант) или челки-шторки. Но она редкая, поэтому ее называют прозрачной. Сквозь челку должен просвечивать лоб.

Выстригается она на сухие волосы по форме арки с ниспадающими на лицо по бокам удлиненными прядями. Челку подбирают под ширину лба, это позволяет зрительно изменить и овал лица, подогнав его под классический овал, не взирая на то, какая у вас основная стрижка. Для широкого лба рекомендуют редкую челку любой длины. Для маленького и узкого она должна быть слегка отросшей, спадающей чуть ниже линии бровей.

Прозрачня челка на примерах звезд

Подобрать для себя идеальный вариант можно, зрительно примерив те челки, с которыми уже ходят голливудские звезды.

Лили Коллинз

Womanhit.ru

У актрисы редкая челка с неровными кончиками, спадающая чуть ли не на ресницы. Такой вариант позволяет привлечь внимание к глазам, отвлечь от возрастных изменений, сделать моложе лет на 10. Эта прозрачная челка добавляет детской непосредственности. Особенно хорошо она сочетается со стрижкой бабочка (а-ля каскад), которая придает объем тонким волосам.

Белла Хадид

Womanhit.ru

Челка с грубой филировкой, рваная, с ниспадающими удлиненными краями, подгоняет любую форму лица под классический овал.

Дакота Джонс

Womanhit.ru

Обрамляющая лицо, широкая прямая челка по линию бровей позволяет замаскировать морщины на лбу. Если собрать волосы в хвост или пучок, выпустить пару прядей у лица можно визуально подтянуть овал лица.

Оливия Уайлд

Womanhit.ru

Чтобы сделать черты лица более утонченными, челка не обязательно должна быть прямой. Ее можно подстричь набок, сделать более частой, но оставить в концепте прозрачной.

Кирстен Данст

Womanhit.ru

Пример того, как сделать тонкие волосы более густыми. И стрижка, и челка должны быть многослойные. При этом челку нужно дополнительно проредить с помощью филировки.

Сиенна Миллер

Womanhit.ru