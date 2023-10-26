Челка как у Лили Коллинз и Джиджи Хадид: идеальный овал без пластики

Челка как у Лили Коллинз и Джиджи Хадид: идеальный овал лица без пластики
А еще «прозрачная челка» поможет скинуть десяток лет.
Тренд пришел к нам из Южной Кореи, его задали айдолы из K-pop групп. Челку стригут и девушкам, и парням. Хоть в Корее и культ пластической хирургии, но челка позволяет оттянуть поход к врачу и изменить овал лица.
Что такое прозрачная челка
Это очередная вариация на тему челки Биркин (Джейн очень любила такой вариант) или челки-шторки. Но она редкая, поэтому ее называют прозрачной. Сквозь челку должен просвечивать лоб.
Выстригается она на сухие волосы по форме арки с ниспадающими на лицо по бокам удлиненными прядями. Челку подбирают под ширину лба, это позволяет зрительно изменить и овал лица, подогнав его под классический овал, не взирая на то, какая у вас основная стрижка. Для широкого лба рекомендуют редкую челку любой длины. Для маленького и узкого она должна быть слегка отросшей, спадающей чуть ниже линии бровей.
Прозрачня челка на примерах звезд
Подобрать для себя идеальный вариант можно, зрительно примерив те челки, с которыми уже ходят голливудские звезды.
Лили Коллинз
У актрисы редкая челка с неровными кончиками, спадающая чуть ли не на ресницы. Такой вариант позволяет привлечь внимание к глазам, отвлечь от возрастных изменений, сделать моложе лет на 10. Эта прозрачная челка добавляет детской непосредственности. Особенно хорошо она сочетается со стрижкой бабочка (а-ля каскад), которая придает объем тонким волосам.
Белла Хадид
Челка с грубой филировкой, рваная, с ниспадающими удлиненными краями, подгоняет любую форму лица под классический овал.
Дакота Джонс
Обрамляющая лицо, широкая прямая челка по линию бровей позволяет замаскировать морщины на лбу. Если собрать волосы в хвост или пучок, выпустить пару прядей у лица можно визуально подтянуть овал лица.
Оливия Уайлд
Чтобы сделать черты лица более утонченными, челка не обязательно должна быть прямой. Ее можно подстричь набок, сделать более частой, но оставить в концепте прозрачной.
Кирстен Данст
Пример того, как сделать тонкие волосы более густыми. И стрижка, и челка должны быть многослойные. При этом челку нужно дополнительно проредить с помощью филировки.
Сиенна Миллер
Считается, что челка противопоказана кудрявым волосам. Но, кто это сказал? Пример Сиенны Миллер доказывает, что волнистая челка очень привлекательно смотрится. Она не обязательно должна быть прямой, при опеределенной укладке челку можно зачесать набок. Главное, чтобы она закрывала брови.