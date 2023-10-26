Россиянам назвали самые модные джинсы на осень и зиму

Креативная команда российского бренда одежды Gloria Jeans назвала самые модные джинсы на осень и зиму. Комментарий публикует «Газета.Ru».

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По словам экспертов, особую актуальность обрели брюки из денима в винтажном стиле — с потертостями и необработанными краями. Кроме того, в список вошли изделия с необычными деталями-«франкенштейнами» — фасоны в технике пэчворк, изготовленные из лоскутов джинсовой ткани различных оттенков.

В то же время в списке популярных по-прежнему числятся карго и штаны-парашюты.

«В целом трендовые джинсы в большинстве своем гиперобъемны и вдохновлены хип-хоп-культурой 90-х. В этом сезоне важно не утопать в расслабленных силуэтах, а наоборот — стилизовать их так, чтобы максимально подчеркнуть изгибы фигуры и формы», — заключили специалисты.