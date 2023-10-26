Стилисты назвали семь антитрендов в осенней обуви
Этой осенью стоит избавиться от некоторой обуви, которая уже вышла из моды.
Следует убрать из гардероба кроссовки со стразами, камнями, пайетками.
Также из моды вышли унты. Не стоит покупать сапоги с меховой отделкой. Лучше приобрести классические кожаные сапоги.
Мокасины тоже вышли из моды, в том числе меховые мюли Gucci. Теперь нужно обратить внимание на лоферы.
Прозрачные сапоги – это тоже антитренд, их можно заменить казаками. Из моды также вышли массивные кроссовки на высокой подошве.
Туфли на высокой шпильке и со скрытой платформой – ещё один антитренд. Не в моде и ботильоны-носки.
Ранее дизайнер Наз Маер назвал самые модные головные уборы этой осени.