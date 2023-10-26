Стилисты назвали семь антитрендов в осенней обуви

Этой осенью стоит избавиться от некоторой обуви, которая уже вышла из моды.

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Следует убрать из гардероба кроссовки со стразами, камнями, пайетками.

Также из моды вышли унты. Не стоит покупать сапоги с меховой отделкой. Лучше приобрести классические кожаные сапоги.

Мокасины тоже вышли из моды, в том числе меховые мюли Gucci. Теперь нужно обратить внимание на лоферы.

Прозрачные сапоги – это тоже антитренд, их можно заменить казаками. Из моды также вышли массивные кроссовки на высокой подошве.

Туфли на высокой шпильке и со скрытой платформой – ещё один антитренд. Не в моде и ботильоны-носки.