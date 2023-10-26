Как женщины получили право носить брюки

В некоторых культурах брюки были обычной одеждой, которую носили женщины на протяжении веков или тысячелетий. В большинстве стран Европы и Северной Америки дело обстояло иначе. О том, как женщины боролись за право носить брюки — в материале “Рамблер”.

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В XIX веке женщины должны были носить большие пышные юбки — они были признаком женственности и скромности, поскольку они не подчеркивали форму женских ног. Это не значит, что женщины вообще не носили брюк. Иногда их надевали для верховой езды, но даже в этом случае их прятали под юбкой — настолько запретным был этот предмет одежды.

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Наполеон Бонапарт в 1800 году даже ввел специальный закон, который запрещал всем женщинам во Франции носить штаны, если только женщине они не требовались для выполнения какой-нибудь работы или по медицинским показаниям (нужна была справка от врача!). Разрешения на ношение брюк выдавались на полгода. Этот запрет официально действовал до 2013 года, поэтому все француженки, которые носили брюки даже 10 лет назад, делали это нелегально.

Немногие женщины осмеливались нарушить запрет Наполеона. Одной из них была Жорж Санд, самая популярная писательница своего времени, которая продала больше романов, чем Виктор Гюго или Оноре де Бальзак. Как и другие писательницы того времени — например, Джордж Элиот и сестры Бронте — Жорж писала под мужским именем. Но она сделала еще один шаг вперед, переодевшись в мужской костюм. Принятие мужской одежды, как и мужского имени, давало ей доступ к привилегиям противоположного пола. Одежда для знатных женщин в то время была дорогой и физически ограничивающей. Переодевшись в мужской костюм, Жорж могла посещать места, которые иначе были бы ей недоступны.

Женщина в брюках долгое время вызывала любопытство. Когда в 1895 году альпинистка Энни Смит Пек поднялась на вершину Маттерхорна, ее снаряжение включало брюки. Большинство женщин того времени поднимались в горы в тяжелых шерстяных юбках. Многие не одобряли брюки Пек, в том числе и соперница альпинистки Фанни Буллок Уоркман, что вызвало серьезный скандал.

Однако на рубеже XX века стиль одежды американцев и европейцев изменился. Формальность в моде ослабевала, и спортивная одежда начала находить место в повседневном гардеробе. Легкость движений становилась приоритетом. В 1910-х годах молодой дизайнер Коко Шанель способствовала этому сдвигу, создав популярную спортивную одежду, а во второй половине 1920-х годов она также помогла перенести в женский гардероб основные элементы мужской одежды, включая приталенные пиджаки и брюки. Хотя она была не единственным дизайнером, показавшим брюки для женщин, ее влияние было очень сильным.

После Первой мировой войны появилось больше женщин, которые надевали брюки в свет. Голливудские звезды, такие как Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн, были известны своим андрогинным стилем в 1930-х годах, а позже Одри Хепберн произвела фурор в укороченных брюках в фильме 1957 года "Забавная мордашка".

Например, во время Второй мировой войны практичность взяла верх над устоями, и многие женщины надели брюки, выйдя на работу, чтобы занять места, освободившиеся после ухода мужчин на войну.

Даже после войны, когда женщины вернулись в дом, представление о том, что женщина носит брюки, стало терять свою шокирующую ценность — по крайней мере, в доме, если еще не так сильно за его пределами.

В 1960-х годах Андре Курреж представил женские брюки из денима, что привело к эпохе дизайнерских джинсов. А в 1966 г. Ив Сен-Лоран представил женский смокинг Le Smoking, предназначенный для официальных мероприятий. Его сфотографировал Хельмут Ньютон в манере, подчеркивающей андрогинность его обладательницы.