$93.22-0.3498.35-0.39

Звезда реалити Ким Кардашьян представила лифчики с искусственными сосками

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-леди Ким Кардашьян в рамках своей линейки белья Skims выпустила лифчики со встроенными сосками. Об этом сообщает TMZ. Бюстгальтеры с искусственными сосками Кардашьян продемонстрировала на себе, показав, что рельеф такого белья хорошо прорисовывается сквозь одежду.

Ким Кардашьян представила лифчики с искусственными сосками
© Газета.Ru
Газета.Ru

"Неважно, насколько жарко, вы будете всегда выглядеть так, будто замерзли. Иногда судьба жестока, но эти соски жестче", - говорит она в рекламной кампании.

Кроме того, добавила Кардашьян, эта коллекция будет благотворительной — 10% от продаж таких бюстгальтеров Skims пожертвуют благотворительным организациям, занимающимся сохранением дикой природы.

Недавно Ким Кардашьян рассказала о своих заболеваниях кожи. Кардашьян призналась, что борется с акне, псориазом и угревой сыпью.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости