Ким Кардашьян представила лифчики с искусственными сосками

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-леди Ким Кардашьян в рамках своей линейки белья Skims выпустила лифчики со встроенными сосками. Об этом сообщает TMZ. Бюстгальтеры с искусственными сосками Кардашьян продемонстрировала на себе, показав, что рельеф такого белья хорошо прорисовывается сквозь одежду.