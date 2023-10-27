Ким Кардашьян представила лифчики с искусственными сосками

Американская звезда реалити-шоу и бизнес-леди Ким Кардашьян в рамках своей линейки белья Skims выпустила лифчики со встроенными сосками. Об этом сообщает TMZ. Бюстгальтеры с искусственными сосками Кардашьян продемонстрировала на себе, показав, что рельеф такого белья хорошо прорисовывается сквозь одежду.
"Неважно, насколько жарко, вы будете всегда выглядеть так, будто замерзли. Иногда судьба жестока, но эти соски жестче", - говорит она в рекламной кампании.
Кроме того, добавила Кардашьян, эта коллекция будет благотворительной — 10% от продаж таких бюстгальтеров Skims пожертвуют благотворительным организациям, занимающимся сохранением дикой природы.
Недавно Ким Кардашьян рассказала о своих заболеваниях кожи. Кардашьян призналась, что борется с акне, псориазом и угревой сыпью.