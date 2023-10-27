Стилист рассказала о модной альтернативе шапкам
Стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая назвала россиянам модную замену шапкам. Соответствующая публикация появилась на сайте издания PopCornNews.
Специалистка посоветовала присмотреться к палантинам. Выбор можно сделать не только в пользу однотонных вариантов, но и вариантов с принтами. «Их красиво можно повязать с любой верхней одеждой, а также проявить индивидуальность при помощи принта в нужной стилистике», — пояснила Некипелая.
Кроме того, можно обратить внимание на косынки из фактурных тканей, например из экокожи или твида. Также модными заменами шапке могут стать хомуты, капоры, балаклавы, ушанки и утепленные кепки.
Ранее креативная команда российского бренда одежды Gloria Jeans назвала самые модные джинсы на осень и зиму. По словам экспертов, особую актуальность обрели брюки из денима в винтажном стиле — с потертостями и необработанными краями. Кроме того, в список вошли изделия с необычными деталями-«франкенштейнами» — фасоны в технике пэчворк, изготовленные из лоскутов джинсовой ткани различных оттенков.