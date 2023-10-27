Маркетолог напомнила об уловках магазинов в период распродаж

В следующем месяце в России и других странах пройдет грандиозная распродажа. Маркетолог Марина Евстифеева рассказала порталу NEWS.ru , к каким уловкам прибегают торговые сети, чтобы продать как можно больше продукции.

По словам специалиста, магазины объявляют скидки до 90%, однако предварительно значительно повышают стоимость товаров. В результате они продаются по той же самой цене.

Помимо этого, во время распродаж сети зачастую предлагают воспользоваться акцией, согласно условиям которой нужно купить несколько вещей, и тогда еще одну можно будет получить бесплатно. Из-за такой уловки человек приобретает больше товаров, чем ему на самом деле нужно.