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Маркетолог напомнила о главных уловках магазинов в период распродаж

В следующем месяце в России и других странах пройдет грандиозная распродажа. Маркетолог Марина Евстифеева рассказала порталу NEWS.ru, к каким уловкам прибегают торговые сети, чтобы продать как можно больше продукции.

Маркетолог напомнила об уловках магазинов в период распродаж
© Unsplash

По словам специалиста, магазины объявляют скидки до 90%, однако предварительно значительно повышают стоимость товаров. В результате они продаются по той же самой цене.

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Помимо этого, во время распродаж сети зачастую предлагают воспользоваться акцией, согласно условиям которой нужно купить несколько вещей, и тогда еще одну можно будет получить бесплатно. Из-за такой уловки человек приобретает больше товаров, чем ему на самом деле нужно.

"Следите за стоимостью товаров в онлайн-магазинах, так поймете разброс цен нужного продукта. Составьте заранее список покупок и перечень магазинов и строго их придерживайтесь", – резюмировала маркетолог.

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