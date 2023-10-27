Названы способы избежать распространенной осенней проблемы с кожей

Чтобы избежать появления пигментных пятен и веснушек, в домашних условиях можно использовать косметику с альфа-гидрокислотами в составе, заявила врач-дерматовенеролог, косметолог, специалист по Corage-терапии Виктория Луцевич. Причины распространенной осенней проблемы с кожей и некоторые другие эффективные способы избавиться от нее она назвала «Ленте.ру».

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По словам Луцевич, пигментные пятна — частая дерматологическая проблема, с которой многие сталкиваются осенью, после летнего отпуска и длительного пребывания на солнце. Со ссылкой на опыт работы она отметила, что чаще всего в практике дерматологов встречается поствоспалительная или посттравматическая пигментация.

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Расположение пигментных пятен может быть самым разным. Прежде всего они появляются в зоне порезов, ожогов, рубцов, на участках кожи, где ранее проводились какие-либо хирургические вмешательства. Также на их образование могут влиять аппаратные косметологические процедуры, такие как лазерная шлифовка и химические пилинги Виктория Луцевич

Также, как отметила Луцевич, в коричневые пятна на коже могут преобразоваться пятна постакне, спровоцировать их появление могут и чрезмерная любовь к загару, прием гормональных контрацептивов и беременность, а также нарушение функции щитовидной железы.

Многие задаются вопросом, как поддерживать кожу по итогам борьбы с пигментацией или что сделать, если хочется избежать этой проблемы. В домашних условиях можно применять косметические средства с альфа-гидрокислотами в составе. Например, домашние пилинги с достаточно низкой концентрацией кислот Виктория Луцевич

Помимо этого, Луцевич напомнила, что для здоровья кожи важно избегать прямых солнечных лучей, не находиться на активном солнце в период с 10 до 16 часов, использовать средства с SPF. Также дерматовенеролог рекомендовала не забывать про регулярные профилактические осмотры щитовидной железы и осмотр гинеколога, а также своевременно выявлять дефициты витаминов С и D, железа и других важных микроэлементов.

Если же пигментация уже появилась, справиться с ней помогут химические пилинги. Среди аппаратных методик можно выделить короткоимпульсные лазеры. Кроме того, можно попробовать такую процедуру, как пикосекундное омоложение: она хорошо борется с гормональной пигментацией, неагрессивная и помогает точечно удалять пигментацию Виктория Луцевич

Также в профилактике и лечении пигментации, по словам Луцевич, помогут процедура безоперационного омоложения Corage и фототерапия.