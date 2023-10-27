Стилист рассказала, как выбрать модный пуховик
Стилист и дизайнер Юлия Логвинова рассказала, как выбрать модный пуховик.
— Идеальный пуховик, который будет актуален еще несколько сезонов, — свободный, длина миди. Без металлических деталей, дополнительных украшений, с воротником из того же материала, что и сам пуховик, — рассказала она в комментарии МИР 24.
В тренде предстоящей зимой будут пуховики из кожи или в цвете металлик.
— Если предпочитаете кожу, обращайте внимание на вес изделия, — советует стилист.
Что касается табу, то стоит отказаться от нескольких видов прострочки и материалов в одном изделии. Искусственный мех на воротнике тоже смотрится плохо.
Стилист добавила, что если у пуховика есть горизонтальная стежка, важно, чтобы она повторялась не очень часто. Пуховики с частой стежкой визуально расширяют фигуру.