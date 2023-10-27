Владислав Лисовец назвал модные антитренды 2024 года

«Почему в принципе в России стильных людей меньше? У нас климат другой, это сложно. У нас генетически заложено, что только шуба спасает, а все остальное не греет. Особенно, когда женщина удачно вышла замуж или получила хорошую зарплату, она сразу как-то к шубе тянется. Это у нас в крови. Соответственно, зимой стильно выглядеть очень сложно. Сейчас есть хороший трюк, который я очень часто предлагаю. Иметь тонкий пуховик по фигуре, слегка удлиненный. С таким пуховиком, вы можете носить сверху все, что хотите. Например, клетчатое пальто и шарф. У вас сверху получается стильная одежда, а внутри вы обороняетесь от мороза», — рекомендует Владислав Лисовец.