Владислав Лисовец назвал модные антитренды 2024 года
Стилист Владислав Лисовец рассказал про антитренды в моде на будущий год, а также объяснил, как стильно выглядеть зимой. Рекомендациями он поделился в шоу «ОК на связи!», запись эфира доступна в Одноклассниках.
Владислав Лисовец рекомендовал убрать в наступающем году из повседневной жизни кроссовки.
«Оставляем для спорта и для прогулок с ребенком или с собачками, а в повседневной жизни ходим в более элегантной обуви», — рассказал стилист.
Также гость шоу назвал антитренд в прическе.
«Антитренд — косички на волосах, которые все плетут, особенно перед отъездом на Черное море. Многие готовятся уже заранее, таким образом делая себе “подтяжку глаз”. Косички — вообще на самом деле никогда не были трендом», — отметил Владислав Лисовец.
По словам стилиста, есть тренды, которые очень быстро «заходят в народ» и очень быстро становятся популярными — как сейчас брюки карго, с накладными карманами.
«Это те брюки, которые очень быстро — так же, как косички — влетели в моду, но сейчас ни одного модника ты в них уже не встретишь», — рассказал Лисовец.
При этом на шоу стилист положительно оценил бахрому — один из трендов на 2024 год, представленный на показах. «На самом деле, это чуть-чуть откидывает нас в 70-е, потому что бахрома как раз из конца 60-х — 70-х годов. Брендам нужно как-то выделяться и придумывать что-то новое, поэтому бахрома начала появляться на подиуме. Но этот тренд очень быстро выйдет из моды. Такие вещи быстро надоедают. Это как брюки-карго».
Кроме того, Лисовец подчеркнул, что в холодную погоду не надо думать про моду.
«Почему в принципе в России стильных людей меньше? У нас климат другой, это сложно. У нас генетически заложено, что только шуба спасает, а все остальное не греет. Особенно, когда женщина удачно вышла замуж или получила хорошую зарплату, она сразу как-то к шубе тянется. Это у нас в крови. Соответственно, зимой стильно выглядеть очень сложно. Сейчас есть хороший трюк, который я очень часто предлагаю. Иметь тонкий пуховик по фигуре, слегка удлиненный. С таким пуховиком, вы можете носить сверху все, что хотите. Например, клетчатое пальто и шарф. У вас сверху получается стильная одежда, а внутри вы обороняетесь от мороза», — рекомендует Владислав Лисовец.