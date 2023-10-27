Лучшие бюстгальтеры для маленькой груди

На самом деле, в маленькой груди есть масса преимуществ. С ней удобно спать на животе, ходить или бегать даже без лифчика, она не доставляет дискомфорта, не тянет спину, в отличие от больших размеров.

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Да и мужчины говорят (но, возможно, рисуются): «Главное, чтобы умещалась в ладони».

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Правда обладательницы небольших объемов иногда мечтают о большем. Но, не все готовы идти на операцию. Да и надо ли, когда сейчас бренды выпускают модели специально для маленькой груди, которые хорошо поддерживают и делают ее больше.

Бюстгальтеры с полукруглой чашкой

Такая форма чашки создает иллюзию большой груди, хорошо поддерживает, приподнимает грудь. Выбирайте кружевные модели, они выглядят сексуально.

Треугольные бюстгальтеры

Треугольные бюстгальтеры обхватывают грудь, прорисовывают контур, поддерживают, создают иллюзию глубокого декольте, что визуально делает грудь больше. Эта модель хорошо сочетается с вещами с глубоким вырезом, потому что ее не видно.

Бюстгалтеры t-shirt

Модель называют еще бюстгалтер-майка. Потому что ее не видно под обтягивающими вещами — майками, топами, водолазками. Со стороны кажется будто модель прямо подчеркивает форму груди, на самом деле она выступает чуть дальше контуров, и делает грудь больше.

Push up

Бюстгальтер для тех, кто хочет увеличить грудь буквально за секунды. У разных моделей, разные варианты пушапа. Можно подобрать себе объем по желанию, даже увеличить с 2 до 5. Из всего ряда выделяют бюсты-трансформеры. Их можно носить с бретельками или без, в случае, если у вас платье с открытыми плечами.

Бюстгальтер с глубоким вырезом

Визуально сжимает грудь, создает глубокую линию декольте с помощью наклонных чашек. У таких моделей есть небольшой пушап и, благодаря такой конструкции, они увеличивают бюст. Ищите модели с V-образный вырезом. Они идеально подходит для одежды с глубоким декольте.

Балконет

Поддерживают грудь снизу, приподнимают ее, из-за чего она выглядит больше. Модели можно носить с бретелями или без.

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