Стилист Лисовец назвал антитренды в моде 2024 года

Стилист Владислав Лисовец назвал антитренды в моде 2024 года.

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В эфире шоу «ОК на связи!» он порекомендовал заменить кроссовки на более элегантную обувь в повседневной жизни.

Спортивные модели, по словам специалиста, лучше оставить для занятий физической активностью и прогулок с собакой.

Из моды также выйдут брюки карго с накладными карманами, которые ранее стали очень популярны среди модников.

— Это те брюки, которые очень быстро влетели в моду, но сейчас ни одного модника ты в них уже не встретишь, — рассказал Лисовец.

При этом бахрому эксперт отметил как один из будущих трендов 2024 года. Образы с таким декором пришли к нам из 70-х и стали часто появляться на современных подиумах.

— Но этот тренд очень быстро выйдет из моды. Такие вещи быстро надоедают. Это как брюки-карго, — уточнил стилист.

Антитрендом в прическах стали косички, которые девушки часто делают перед поездкой на море для «подтяжки глаз». По словам эксперта, такое решение никогда не было в моде.