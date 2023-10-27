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Мария Погребняк поделилась эффективным способом борьбы с целлюлитом

Модель и блогер Мария Погребняк после развода с футболистом Павлом Погребняком посвящает всё свободное время себе любимой. Девушка активно ведёт социальные сети, в которых делится с подписчиками не только фотографиями роскошной жизни, но и раскрывает свои секреты молодости и красоты.

Мария Погребняк поделилась эффективным способом борьбы с целлюлитом
© Чемпионат.com

Фигуре Марии действительно можно позавидовать. Красотка проводит часы в спортзале и правильно питается, чтобы поддерживать форму. Оказалось, что у Погребняк есть ещё один секрет, который позволяет ей всегда выглядеть блестяще и быть бодрой.

В своем Telegram-канале Мария рассказала, что свой день она всегда начинает и завершает с массажа сухой щёткой. По утрам она проводит процедуру перед душем, чтобы взбодриться, а вечером с помощью разогревающего масла расслабляется. В частности, это касается зоны ног, отмечает она:

Так улучшается кровоток, уменьшается отёчность и снимается напряжение в мышцах. Этот ритуал помогает мне спать на полчаса меньше.

Видимо, этот совет действительно работает, ведь выглядит Мария всегда на все сто. Однозначно стоит взять массаж сухой щёткой на заметку.

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