Эксперт назвал самый модный цвет волос на осень

Речь идет об окрашивании «шоколадный шелк», который представляет собой темный оттенок с едва заметными золотистыми отливами. По словам эксперта, к данному цвету особенно рекомендуется присмотреться девушкам с карими глазами.

«Окрашивание точно украсит обладательниц теплого цветотипа, а также он будет одинаково интересно выглядеть как на светлой, так и темной коже», — объяснил Рокицкий.

Кроме того, специалист отметил, что «шоколадный шелк» подойдет обладательницам поврежденных от предыдущих процедур окрашивания волос. Собеседник издания пояснил, что преображение в упомянутый цвет не так агрессивно воздействует на пряди и придает образу, в целом, естественности.