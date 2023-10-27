10 «пугающих» дизайнов маникюра на осень — они будут уместны только сейчас
Страшнее «пугающего» маникюра может быть только сломанный ноготь, не правда ли? А если серьезно, некоторые дизайны из подборки могут всерьез пощекотать нервы — уж больно реалистично они выглядят.
Два глаза хорошо, а 12 — лучше. Чем не вариант, когда хочется чего-то простого и оригинального одновременно?
Если мастер сделает вам такой же натуралистичный маникюр, не поленитесь уточнить у специалиста, не подрабатывает ли он гримером. Признаться, выглядит не только круто, но и больно!
Если скопление отверстий круглой формы вызывает у вас страх, этому явлению есть свое название — трипофобия. Безобидные капельки, конечно, выпуклые, но вместе тоже выглядят довольно жутко.
Еще одна фантазия на тему кроваво-красного маникюра. Правда, здесь потеки смотрятся скорее мультяшно и уже не так правдоподобно.
План на ближайшие две недели — не испугаться собственных ногтей в ночи. Кажется, в темноте такой дизайн будет выглядеть
наиболее эффектно.
Страшные привидения, застывшие в крике, или милые с улыбочкой? Вам какие приглянулись?
Несколько пауков вряд ли примешь за живых даже по ошибке, а вот такой дизайн на одном-единственном ногте может и впрямь испугать тех, кто избегает насекомых всеми возможными способами.
Вот что бывает, когда мастер не слишком аккуратно обработал кутикулу. Или нам показалось? (Предупреждаем, в салоне так лучше не шутить.) Вот так выглядит очередной «кровавый» дизайн, который не останется без внимания в преддверии Хеллоуина.
Котики — максимально милый нейл-дизайн, который понравится даже ребенку. К счастью, такие не перейдут дорогу, а маникюр, хочется в это верить, принесет скорее счастье, чем несчастье. Или вы для такого слишком суеверны?
Надеемся, за глаза вас не называют змеей, иначе маникюр будет воспринят как подтверждение гипотезы недоброжелателей. Всем остальным немного «яда» в образе не помешает!