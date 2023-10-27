10 «пугающих» дизайнов маникюра на осень

Страшнее «пугающего» маникюра может быть только сломанный ноготь, не правда ли? А если серьезно, некоторые дизайны из подборки могут всерьез пощекотать нервы — уж больно реалистично они выглядят.

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Два глаза хорошо, а 12 — лучше. Чем не вариант, когда хочется чего-то простого и оригинального одновременно?

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Если мастер сделает вам такой же натуралистичный маникюр, не поленитесь уточнить у специалиста, не подрабатывает ли он гримером. Признаться, выглядит не только круто, но и больно!

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Если скопление отверстий круглой формы вызывает у вас страх, этому явлению есть свое название — трипофобия. Безобидные капельки, конечно, выпуклые, но вместе тоже выглядят довольно жутко.

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Еще одна фантазия на тему кроваво-красного маникюра. Правда, здесь потеки смотрятся скорее мультяшно и уже не так правдоподобно.

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План на ближайшие две недели — не испугаться собственных ногтей в ночи. Кажется, в темноте такой дизайн будет выглядеть

наиболее эффектно.

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Страшные привидения, застывшие в крике, или милые с улыбочкой? Вам какие приглянулись?

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Несколько пауков вряд ли примешь за живых даже по ошибке, а вот такой дизайн на одном-единственном ногте может и впрямь испугать тех, кто избегает насекомых всеми возможными способами.

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Вот что бывает, когда мастер не слишком аккуратно обработал кутикулу. Или нам показалось? (Предупреждаем, в салоне так лучше не шутить.) Вот так выглядит очередной «кровавый» дизайн, который не останется без внимания в преддверии Хеллоуина.

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Котики — максимально милый нейл-дизайн, который понравится даже ребенку. К счастью, такие не перейдут дорогу, а маникюр, хочется в это верить, принесет скорее счастье, чем несчастье. Или вы для такого слишком суеверны?

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