В чем встречать год Зеленого Деревянного Дракона

Вопрос, который мучает многих модниц накануне праздников, — в каком наряде лучше встретить наступающий год, чтобы привлечь удачу. Об основных трендах зимнего сезона в наступающем году и лучших вариантах новогоднего образа — в материале «Ленты.ру».

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Новый год — 2024: символ и характеристики

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Согласно восточному календарю, 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, символизирующего благополучие, удачу и благородство. Дракон — пятое из двенадцати животных китайского гороскопа и единственное мифическое существо среди знаков зодиака — именно поэтому считается, что годы Дракона приносят миру счастье и процветание.

Предстоящий год тоже обещает порадовать людей успехами, а энергия зеленого цвета, если верить китайской культуре, должна обеспечить гибкость, дипломатичность, спокойствие и возрождение.

Официально год Зеленого Деревянного Дракона начнется 10 февраля 2024 года по восточному календарю, а закончится 28 января 2025 года

Встречать его стоит в соответствии с характером символа, то есть ярко и весело. Для привлечения удачи можно обзавестись дома небольшими деревцами (как живыми, так и искусственными) и изображениями драконов.

Модные тенденции осень-зима 2023/2024

Все, кто следил за недавно завершившимися Неделями моды, знают, что в скором времени самые яркие тренды с подиумов перекочуют в магазины масс-маркета, а значит, к главной ночи года можно будет создать отличный праздничный образ.

Металлик

Серебряные и золотистые дубленки и брюки, мятые блузы словно из гофрированной бумаги, массивные застежки, металлические сетки и переливающиеся сапоги — с подобными вещами в этом сезоне заигрывают Coach, Proenza Schouler, Rodarte и Simone Rocha. Откуда появился тренд, не совсем понятно — то ли это дань уважения модельеру Пако Рабану, ушедшему из жизни в феврале 2023 года, то ли попытка обыграть космическую тему, то ли желание вернуть уставшему и грустному миру немного праздника, игривости и блеска, словно от конфетной обертки.

Офискор (деловой стиль)

Rokh, Prada, Alexander McQueen, Bottega Veneta и Miu Miu, наоборот, решили, что современным женщинам не время разгуливать по вечеринкам — лучше взяться за работу. Своих моделей они одели в андрогинные и свободные брючные костюмы, сексуальные приталенные жакеты, трикотажные лонгсливы и юбки-карандаши. Строго не значит скучно, утверждают дизайнеры, подтверждая свою мысль выбором цветов: черный и серый, конечно, никуда не уходят, однако с ними теперь соседствуют нежно-розовый, лимонный и голубой.

Трусы

Да, и не скромные с барашками, которые мы отказываемся выбрасывать, потому что «их все равно никто не видит», а разноцветные, объемные и с аппликациями. Раньше представить трусы как основной элемент образа можно было разве что на Мадонне или Дуа Липе, но после выхода актрисы Эммы Корин на Венецианском кинофестивале, кажется, пора пересмотреть свои взгляды.

Носить трусы поверх колготок предлагают Miu Miu, Ferragamo, Missoni и даже Mango. Вряд ли такой образ одобрят коллеги на работе (а в северных широтах это будет еще и очень непрактично), но почему бы не приберечь трусы со стразами для новогодней ночи?

Большие плечи

Невзгоды, которые преследуют общество начиная с 2020 года, вынести довольно трудно. При этом много проблем ложится конкретно на плечи женщин, которые, разумеется, не жалуются, но порой держатся с трудом. Чтобы подчеркнуть силу, статус и дерзость женщин, модные дома Simone Rocha, Balenciaga, Saint Laurent и Schiaparelli создали так называемые superpower suits — костюмы, в которых женщина будет чувствовать себя одновременно уверенно, безопасно и сексуально.

Стиль гранж

Возможно, рваные свитера и бабушкины старые платья — это не самые типичные вещи для встречи Нового года, но если закатить вечеринку в стиле 1980-х, то такой наряд будет вполне уместен. Да, несмотря на опасения некоторых дизайнеров и модных критиков, стиль гранж возвращается, а с ним и потертые куртки, джинсы с заплатками, кеды и футболки. Впрочем, мода хоть и циклична, она все же трансформируется в зависимости от того, какие сейчас тенденции. Поэтому даже среди гранжевых вещей сейчас можно найти довольно симпатичные (например, у Lime, Brusnika, Goshwear и 2MOOD).

Платья с капюшоном

Тренд на платья с капюшоном задал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло в коллекции весна-лето 2023. Его модели отсылали к архивным образам модного дома времен 1980-х годов, сценическому стилю танцовщицы Марты Грэм, а также поп-культуре нулевых, в частности клипам Мадонны и Кайли Миноуг, в которых они появились в похожих платьях.

Идею быстро подхватили и другие бренды — Versace, Alberta Ferretti, Ferragamo, Coperni, Carolina Herrera, — а спустя какое-то время в платьях с капюшоном уже щеголяли Бейонсе, Кейт Мосс, Амбер Валетта, Дженна Ортега и Зендая.

В чем встречать Новый год?

На вечеринке

Женщины. У женщин довольно большой выбор вариантов — можно облачиться в стильный брючный костюм или же по классике надеть платье или праздничную юбку длины миди.

Один из самых выигрышных вариантов — красное платье. Оно стало бесспорным трендом осени 2023-го и, скорее всего, сохранит свою популярность до следующего года. Ограничений по фасону и длине нет — можно выбрать простые модели в пол, как у Bottega Veneta, Blumarine и Nensi Dojaka, присмотреться к платью-трапеции, как у Theory, или остановить выбор на облегающем платье-бюстье в стиле Dolce Gabbana.

Если красного платья нет, ничего страшного. Выбирайте оттенок, который нравится, и надевайте любое другое коктейльное платье, но лучше выбрать то, у которого есть какой-то необычный элемент (драпировка, вышивка, асимметрия, разрез) — считается, что Дракону это понравится.

Дополните образ аксессуарами в соответствующей цветовой гамме и подходящей обувью.

Даже если вечеринка проходит дома, лучше отказаться от тапочек и носков, — ходить вряд ли придется много, а вместе с туфлями образ будет завершенным

Мужчины. Для мужчин оптимальным вариантом будет классический костюм в серых или бежевых тонах. В год Дракона можно добавить к образу какой-нибудь красный аксессуар — галстук, бабочку, носки или платок. Если костюм надевать совсем не хочется, оставьте брюки, а пиджак замените рубашкой или тонким джемпером.

Дома

Если настроения выбираться в ресторан или на шумную вечеринку нет, всегда можно остаться дома. Однако это не повод лишать себя новогоднего образа. К тому же, пандемия показала всем, что красивыми можно быть даже в интерьерах родной кухни.

Женщины. Лучший выбор для домашнего праздника — элегантная пижама. Во-первых, она поможет обеспечить максимальный комфорт; во-вторых — навеет приятные воспоминания о детстве, когда утром 1 января можно было сонными выбираться из-под одеяла и бежать смотреть, что там под елкой.

Желающим совместить комфорт и красоту стоит обратить внимание на модели из шелка и атласа, украшенные перьями или оригинальными вышивками. Также можно добавить домашние мюли (на худой конец, симпатичные вьетнамки) и крупные украшения, которые дополнят образ.

Еще один вариант — длинный шелковый халат. Как и пижама, он может быть украшен перьями, стразами, необычным принтом или причудливым поясом

Мужчины. Мужчины также могут облачиться в халат (только не банный) или надеть удобные домашние штаны и яркий свитшот или футболку с принтом. Кстати, девушкам, которые не хотят заморачиваться с перьями и шелком, такой вариант тоже подойдет.

Как нарядить ребенка на Новый год?

Несмотря на то что большинство детей после полуночи (а то и после 22:00) отправляются спать, им тоже хочется быть нарядными, как взрослым.

Тематический костюм

Вариантов масса: снежинка, эльф, супергерой, иллюзионист, принцесса, любимый персонаж из мультфильма. Готовый наряд можно купить в магазине или смастерить самостоятельно.

Праздничное платье или костюм с элементами символа года

Вряд ли есть смысл убеждать ребенка, что нарядиться нужно именно в красное или зеленое (к тому же таких правил вовсе не существует). Поэтому можно вместе с ребенком выбрать тот наряд, который ему понравится, и украсить тематическими аксессуарами — новогодними светящимися ушками, мишурой, блестящими очками или значками в виде маленьких драконов.

Парный наряд с кем-то из родителей

Некоторые семьи любят придумывать особые образы, когда одежда сочетается у всех членов семьи или, например, у матери с дочерью. Как правило, перед праздниками некоторые магазины выпускают специальные коллекции с одинаковыми нарядами в разных размерах.

В каких цветах встречать Новый год 2024?

Цвет в нарядах, которые планируется надеть на новогоднюю вечеринку, имеет большое значение. Считается, что оттенок должен гармонировать со стихией символа наступающего года, кроме того, каждый цвет символизирует определенные блага.

Независимо от восточного гороскопа, наделить особым значением какой-то оттенок может сам человек, подбирая одежду, которая дает чувство уверенности и комфорта.

Что могут символизировать цвета в одежде:

красный — символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре;

зеленый — цвет мира, спокойствия и самого дракона (но есть нюанс — рожденным в год Дракона не рекомендуется надевать зеленые вещи);

золотой — цвет богатства и процветания;

надевайте, если хотите привлечь в свою жизнь изобилие и благополучие;

черный — универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

При этом есть ряд цветов, которые по восточному гороскопу лучше не надевать для новогоднего праздника.

Цвета, которых следует избегать на Новый год:

темно-коричневый — считается, что дракон его не любит; синий — по легенде не приносит удачу драконам;

темно-желтый — согласно китайской традиции, этот цвет принадлежит только императору, а другим людям не приносит счастья;

белый — в древнем Китае белый цвет символизировал смерть, а дракон, наоборот, прославляет жизнь.

Лайфхаки для составления образа на Новый год

Выбирайте одежду разных фактур и комбинируйте их между собой. Дракон любит яркость и смелость, поэтому не бойтесь экспериментировать. Присмотритесь к блесткам и пайеткам — они напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным. Попробуйте включить в свой образ какую-то вещь из кожи. Она символизирует защиту и стабильность — то, что не помешает никому в грядущем году. Поищите украшения с изображением дракона (кольца, браслеты, кулоны) либо добавьте аксессуар красного цвета. Не надевайте подделки и старые вещи, дракон этого не любит. Если есть возможность, выберите наряд из бархата, шелка, атласа или парчи.

Как подготовиться к встрече года Дракона?

Каждый к новому году готовится по-своему: кто-то подводит итоги и строит планы на будущее, кто-то еле успевает завершить все рабочие дела, совмещая их с закупкой подарков для семьи. При этом есть несколько общих рекомендаций, которые помогут настроиться на новый годовой цикл, в том числе психологически, независимо от того, верит ли человек в гороскопы или нет.

Как подготовиться к новому году:

сделайте в доме генеральную уборку, избавьтесь от старых вещей и выметите пыль из всех углов (да, даже с потолка); постарайтесь погасить все долги и кредиты; не надевайте на праздник чужие вещи. В идеале — встретить год Дракона во всем новом, но можно надеть и старый наряд, главное, свой; не затевайте скандалы и ссоры, особенно с близкими людьми.