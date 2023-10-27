“Черная пятница”: как не купить лишнего во время скидок

“Черная пятница” – отличная возможность сходить на шопинг и купить нужные товары по хорошей скидке. Однако предложений так много, что разбегаются глаза. Поэтому многие только по возвращении домой понимают, что купили совсем ненужные вещи.

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Однако в “черную пятницу” можно и нужно экономить. “Рамблер” рассказывает, как не потратить лишнего во время скидок.

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Сравнивайте цены

Прежде чем купить что-нибудь, необходимо посмотреть, какую скидку предлагает продавец. Есть несколько способов, которые помогут узнать реальную стоимость вещи до распродажи. У маркетплейсов есть специальные графики, которые показывают, как менялась цена на протяжении последнего времени. Также можно сравнивать стоимость на один и тот же товар у разных продавцов, помочь в этом может поиск по конкретной категории.

Есть еще один способ – поместите желаемый товар в корзину до сезона скидок. Так будет понятно, как сильно снизилась цена. И, если она устраивает, останется только оплатить покупку, пока желаемый товар не раскупили. Однако слишком низкие цены должны насторожить – есть риск столкнуться с некачественной продукцией.

Карта исключительно для шоппинга

Чтобы уложиться в определенный бюджет, заведите карту, которую будете использовать только для шоппинга. Эта хитрость поможет воспрепятствовать нежелательным покупкам, и вы уйдете из магазина с тем, что действительно хотели приобрести. Если заводить новую карту не хотите, можно установить лимит на покупки в приложении банка.

Список покупок, составленный заранее

Составить список можно любым удобным способом. Так как в “черной пятнице” участвуют не только магазины, но и театры, салоны красоты и фитнес клубы, есть риск купить много лишнего. Для этого и нужен список действительно необходимых покупок. Это правило полезно внедрить не только на сезон распродаж, но и в повседневной жизни. Списки покупок помогают экономить и воздерживаться от импульсивных приобретений.

Накопление денег задолго до распродажи