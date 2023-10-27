Быстрый и эффектный макияж на Хэллоуин

Станьте самым жутким героем любой вечеринки.

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Близится Хэллоуин, и уже в эти выходные вы, возможно, отправитесь с друзьями на тематическую вечеринку.

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Уже продумали костюм и грим? Если нет, не спешите расстраиваться, мы вместе со стилистом Юлией Никифоровой подскажем несколько крутых идей для вашего «страшного» мероприятия.

Вы справитесь с образом, даже если никогда не брали в руки палетку с гримом.

Клоун

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Один из самых легких персонажей, по мнению стилиста. Юлия рассказывает, как «подойти» к образу: «Приклейте стразы на лицо в виде слез, также можно нарисовать слезы черным гримом. Форму бровей отените черным цветом с сильно опущенными внешними уголками, этот прием придаст вам дополнительный эффект грусти. На лицо накладывается белый грим. Последний штрих — нарисованная улыбка с закругленными уголками».

Подготовьте все необходимое заранее, и, кстати, вы можете помочь собраться своим друзьям, если они также еще не решили, в кого перевоплотиться в эту страшную ночь.

Призрак

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Еще один образ, доступный каждому. Для создания большего эффекта вы можете попросить друзей или членов семьи вам подыграть и также собраться на праздник в образе веселого (или жуткого) духа — толпа привидений наведет шороху на любой, даже самой шумной вечеринке.

Создаем образ под руководством Юлии: «Стать привидением тоже легко. Здесь главная идея сделать всё белым: щеки, губы, брови, волосы, плечи, руки. Для ярких акцентных глаз выбираем цветные линзы и делаем smoky eyes. Можно также использовать белый парик или белый спрей из карнавального магазина».

Ведьмочка

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Классический образ, который выбирают, если не хочется сильно заморачиваться с костюмом. Но мы расскажем, как сделать персонажа интереснее и точно выделиться из толпы — не ограничивайтесь одной шляпой-колпаком, тем более, все необходимое уже есть в вашей косметичке.

«Для перевоплощения в ведьму нарисуйте на лице или руках древние руны, можно приклеить к костюму пауков, змей. Используйте парик, длинные ногти, колпак. Если захочется, можно приклеить горбатый длинный нос и бородавки, купить кубок для зеленого зелья. Макияж глаз усиливаем подводкой или темными тенями. Нарисуйте несколько морщин на лице коричневым карандашом, обязательно растушевывайте линии кистью для правдоподобности», — советует стилист.

Вампир

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Чуть более замысловатый персонаж, чем ведьма, но не менее эффектный. Опять же, большую часть средств для грима берем из косметички или потрошим бьюти-запасы подруги, если вы готовитесь к празднику вместе.