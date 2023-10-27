Отечность лица: почему возникает и что с этим делать

Отеки лица по утрам чаще всего не являются симптомом серьезных проблем со здоровьем.

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Тем не менее одутловатость лица портит настроение и прибавляет возраста, заставляя искать эффективные способы борьбы с ней.

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Почему отечность для многих нередкое явление, кто ей подвержен сильнее и как ее устранить ― рассказывает врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины Роза Герлиани.

Почему появляются отеки

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Есть ряд патологий, при которых отечность лица и частей тела говорит о серьезном расстройстве здоровья. В таких случаях требуется незамедлительная медицинская помощь. Сейчас речь пойдет об обычной отечности лица, которой подвержены многие люди разных возрастов. Как правило, она возникает регулярно и не требует срочного лечения. Но при желании может быть устранена разными способами.

Слабый отток лимфы

Если в зеркале, особенно по утрам, наблюдается отек всего лица или отдельных зон, это говорит о слабом оттоке лимфы. В таких случаях возникает застой межклеточной жидкости, и объем тканей увеличивается.

Аллергия

В некоторых случаях отеки лица могут быть проявлением аллергической реакции организма на еду, косметику или лекарства. Если отследить изменения своего рациона и бьюти-рутины в последнее время и исключить продукты или средства, которые вызвали такую реакцию, отеки обычно проходят.

Алкоголь

Употребление алкоголя ― один из частых факторов отечности. Все потому, что спирт нарушает работу почек. Они перестают полноценно выводить лишнюю жидкость из организма, и она накапливается в тканях.

Беременность

В период беременности отечность является нормальным явлением. Если отеки доставляют физический или эстетический дискомфорт, необходимо проконсультироваться со своим врачом и подобрать терапию.

Проблемы с сердцем и почками

У людей с хроническими заболеваниями сердца и почек может наблюдаться регулярная отечность лица. Для решения этой проблемы необходимо также проконсультироваться с врачом.

Стресс

Когда человек нервничает, тревожится или боится, усиливает височно-челюстной зажим. Он препятствует оттоку лимфы и провоцирует отечность.

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Переедание перед сном

Отеки могут быть следствием того, что человек перед сном употребляет избыточное количество еды. Например, заедает стресс от тяжелого дня или допоздна работает, учится, ест и сразу ложиться спать. В таких случаях организм не успевает переработать еду и вывести токсины. Межклеточная жидкость застаивается и появляется отечность.

Диеты

Продолжительное голодание, несбалансированные диеты и неправильное питание тоже могут приводить к отечности.

Сидячий образ жизни

Длительная работа за компьютером без перерывов и недостаток физической активности тоже приводят к нарушению оттока лимфы.

Неподходящий уход за кожей

Если ночной крем слишком плотный и жирный, с мощным питательным или увлажняющим эффектом, то наутро может возникать отечность лица.

Неправильная поза для сна

Привычка спать лицом вниз может быть причиной отеков, поскольку при таком положении нарушается кровообращение в голове и шее. Если подушка слишком низкая, жесткая или высокая, она также может нарушать кровоток и движение лимфы.

Что можно сделать?

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Первое — корректируем образ жизни

Самая распространенная причина отечности лица ― нарушение оттока лимфы. Чаще всего к этому приводит неправильный питьевой режим: человек пьет меньше воды, чем требуется лимфатической системе для полноценной работы. И тогда достаточно просто наладить потребление воды, чтобы отечность прошла.

Рассчитать ежедневную норму воды несложно: общее количество идет из расчета 30-50 мл на 1 кг веса. Например, девушке весом 50 кг рекомендуется употреблять 1,5-2,5 л чистой воды в день. Это количество важно растягивать в течение дня, а не выпивать залпом за 2-3 подхода. Чем ближе время ко сну, тем меньше воды следует пить.

Также избежать отечности помогает коррекция питания. Например, избегать излишне соленой и пряной пищи перед сном, поскольку она задерживает жидкость в организме.

Комфортные регулярные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе и снижение уровня стресса также помогают в борьбе с отеками лица.

Второе — отправляемся к профессионалам

Есть ряд косметологических процедур, которые помогают наладить дренаж тканей:

Лимфодренажный массаж

Он может выполняться с помощью специального аппарата или руками. Особая техника движений активизирует кровообращение и лимфоток, помогает избавиться от морщинок и повысить упругость кожи.

Биоревитализация, SMAS-лифтинг, RF-лифтинг

Аппаратные косметологические процедуры, направленные на восстановление водного баланса. Помимо стимуляции кровотока и движения лимфы, они активируют выработку коллагена. Тем самым лицо не только теряет лишний объем, но и омолаживается.

Микротоковая терапия

С ее помощью происходит стимуляция дермы и улучшается капиллярное кровообращение. Также процедура помогает устранить пастозность (так называемую рыхлость) лица и выраженные морщины.