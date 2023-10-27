Эксперт назвала модную замену пуховикам
Основательница бренда Thel Studios Вероника Логинова перечислила россиянкам модные замены пуховикам. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.
По мнению эксперта, альтернативой данному предмету гардероба может послужить утепленное оверсайз-пальто длины макси. Вдобавок специалистка рекомендует присмотреться к шубе различной цветовой гаммы, фактуры и материалов.
«Это может быть винтажная средней длины шуба на манер той, что носила Кэрри Брэдшоу в культовом "Сексе в большом городе", полушубок или стильная модель длины макси из искусственного меха — границ нет, есть множество вариантов», — объяснила Логинова.
Кроме того, следует обратить внимание на дубленки и кожаные тренчи. В последнем случае актуальными станут модели в стиле винтаж и 1990-х годов. При этом собеседница издания настоятельно посоветовала избегать укороченные варианты.