Как правильно ухаживать за кожей зимой

Врач-косметолог Нана Носарева рассказала, как сохранить красоту кожи зимой. Она советует использовать подходящую для зимы косметику для ухода и пить достаточное количество воды.

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Нана Носарева советует в холодное время года сменить увлажняющий дневной крем на более насыщенный, богатый защитными и питательными свойствами. При этом ночной крем стоит оставить увлажняющим с глубокой гидратацией кожи, например с гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ и водорослей.

Также зимой стоит отказаться от умывания горячей водой, с использованием щелочного мыла и лосьонов на спиртной основе. Вместо этого следует умываться теплой водой с нейтральной пенкой или гелем.