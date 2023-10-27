Три устаревших тренда вновь вернулись в моду

Креативная команда бренда modi рассказала о трех устаревших трендах, которые вновь вернулись в моду. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

В первую очередь представители марки отметили платки и повязки на голову. Перечисленные аксессуары можно использовать по-разному: завязывать на шею, закрепить на голове или привязать к сумке. По словам экспертов, они делают образы более интересными.

Кроме того, вновь актуальными стали ободки. В настоящий момент они представлены в различных вариантах: тонкие или широкие, с разными узорами и текстурами, украшенные бижутерией или цветочными мотивами, а также разных цветов и оттенков. Данный аксессуар можно добавлять не только в повседневные образы, но и вечерние.