Врач Лебедева: При запорах и отеках рекомендуется пить воду с лимоном

Специалист в своем личном Telegram-канале отметила, что употребление такого напитка способствует борьбе с патогенной флорой и эффективно справляется с проблемой запоров. Пить воду с добавками лимона или уксуса полезно, поскольку это способствует повышению кислотности в желудке, стимулирует выделение соляной кислоты и желчи, улучшает процесс пищеварения, в частности, усвоение белков и жиров.

© Runews24

Особенно важно, что такой напиток может помочь предотвратить образование оксалатных камней в почках, улучшить чувствительность к инсулину и снизить отечность, а также положительно повлиять на цвет и качество кожи лица.

Однако, Лебедева отметила, что этот напиток не рекомендуется людям, страдающим эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с выраженным пищеводным рефлюксом или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью), а также тем, у кого есть непереносимость гистамина. Кроме того, воздействие кислоты может негативно сказываться на эмали зубов, поэтому рекомендуется полоскать рот после употребления такой воды или употреблять ее через трубочку.