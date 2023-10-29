Врач Лебедева: При запорах и отеках рекомендуется пить воду с лимоном
Специалист в своем личном Telegram-канале отметила, что употребление такого напитка способствует борьбе с патогенной флорой и эффективно справляется с проблемой запоров. Пить воду с добавками лимона или уксуса полезно, поскольку это способствует повышению кислотности в желудке, стимулирует выделение соляной кислоты и желчи, улучшает процесс пищеварения, в частности, усвоение белков и жиров.
Особенно важно, что такой напиток может помочь предотвратить образование оксалатных камней в почках, улучшить чувствительность к инсулину и снизить отечность, а также положительно повлиять на цвет и качество кожи лица.
Однако, Лебедева отметила, что этот напиток не рекомендуется людям, страдающим эрозиями и язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с выраженным пищеводным рефлюксом или ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью), а также тем, у кого есть непереносимость гистамина. Кроме того, воздействие кислоты может негативно сказываться на эмали зубов, поэтому рекомендуется полоскать рот после употребления такой воды или употреблять ее через трубочку.
Напомним, что ранее эксперт сообщила, что стресс может иметь неспецифические симптомы в виде першения и кома в горле.