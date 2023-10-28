Озноб без температуры у женщин: причины и что делать

Определенные симптомы, выглядящие как недомогание и наблюдающиеся у представительниц прекрасного пола, не во всех случаях свидетельствуют о простудных заболеваниях.

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Одним из таких явлений считается озноб без температуры, которых возникает у женщин по той или иной причине.

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Среди них можно упомянуть переутомление, стресс, гормональные изменения и другие состояния организма.

Причины озноба у женщин

Озноб у женщин без повышения температуры может быть спровоцирован различными причинами. Некоторые из них могут быть относительно незначительными и возникать при здоровом состоянии организма, а другие могут указывать на более серьезные проявления.

Клео.ру выделяет следующие из возможных причин озноба без повышения температуры:

Стресс. Сильные эмоции, такие как страх, тревожность или волнение, могут вызвать неприятные ощущение озноба. Холод. Если женщина находится в холодной среде или долгое пребывает время на ветру, она может почувствовать озноб, даже при отсутствии лихорадки.

Гормональные изменения. Изменения уровня гормонов в организме, характерные для таких состояний как менструация, беременность или менопауза, могут влиять на терморегуляцию и вызывать ощущение озноба.

Проблемы с желудком. Некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как гастрит или синдром раздраженного кишечника, могут вызвать дискомфорт и озноб.

Повышенная активность. Интенсивные упражнения могут вызвать ощущение озноба из-за потери тепла через пот.

Снижение иммунитета может делать организм более уязвимым к холоду и инфекциям.

Некоторые медикаменты могут вызывать озноб в качестве своеобразного побочного проявления.

Какие заболевания могут вызывать озноб без температуры

Наблюдаются случаи, когда причины озноба у женщин могут быть довольно безобидными, однако встречаются и ситуации, говорящие об определенном заболевании или его развитии.

Среди таких проявлений Клео.ру выделяет следующие:

Гипотиреоз. Недостаток функции щитовидки и сниженный уровень тиреоидных гормонов может иметь характерные проявления.

Гипогликемия или анемия – для заболеваний свойственен низкий уровень сахара или гемоглобина в крови соответственно. Данные проявления сопровождаются чувством холода.

Некоторые состояния, такие как стенокардия или сердечная недостаточность, могут вызвать неприятные ощущение холода.

Аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка или болезнь Лайма, могут сопровождаться ознобом.

Неврологические проблемы, включая мигрень, невралгии и невропатии, могут сопровождаться неприятным ощущением.

Некоторые ревматические заболевания, такие как ревматоидный артрит, могут вызвать дискомфорт и чувство холода.

Вегетососудистая дистония. Это расстройство нервной системы может вызвать изменения в терморегуляции.

Что делать при ознобе без температуры

Представительницы прекрасного пола, столкнувшиеся с неприятными симптомами, задаются вопросом, что делать и какими способами можно бороться с данным состоянием.

Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:

Убедитесь в комфортной температуре. Переоденьтесь или накроетесь, чтобы создать уютную среду. Главное условие, не допустить того, чтобы женщина переохладилась.

Попробуйте выпить горячий напиток. Чашка горячего чая или теплого поможет помочь согреть организм.

Расслабьтесь. Стресс и тревожность могут усугубить озноб. Попробуйте методы расслабления, такие как глубокое дыхание, медитация или теплые ванны.

Пейте теплую воду. Употребление теплой воды может помочь улучшить циркуляцию и снять озноб.

Отдохните. Если у вас есть возможность, попробуйте лечь, укрывшись теплым одеялом.

Если озноб вызван гипогликемией, употребление пищи с углеводами может помочь восстановить уровень сахара в крови.

Подведем итог