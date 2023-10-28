Озноб без температуры у женщин: причины и что делать
Определенные симптомы, выглядящие как недомогание и наблюдающиеся у представительниц прекрасного пола, не во всех случаях свидетельствуют о простудных заболеваниях.
Одним из таких явлений считается озноб без температуры, которых возникает у женщин по той или иной причине.
Среди них можно упомянуть переутомление, стресс, гормональные изменения и другие состояния организма.
Причины озноба у женщин
Озноб у женщин без повышения температуры может быть спровоцирован различными причинами. Некоторые из них могут быть относительно незначительными и возникать при здоровом состоянии организма, а другие могут указывать на более серьезные проявления.
Клео.ру выделяет следующие из возможных причин озноба без повышения температуры:
- Стресс. Сильные эмоции, такие как страх, тревожность или волнение, могут вызвать неприятные ощущение озноба. Холод. Если женщина находится в холодной среде или долгое пребывает время на ветру, она может почувствовать озноб, даже при отсутствии лихорадки.
- Гормональные изменения. Изменения уровня гормонов в организме, характерные для таких состояний как менструация, беременность или менопауза, могут влиять на терморегуляцию и вызывать ощущение озноба.
- Проблемы с желудком. Некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как гастрит или синдром раздраженного кишечника, могут вызвать дискомфорт и озноб.
- Повышенная активность. Интенсивные упражнения могут вызвать ощущение озноба из-за потери тепла через пот.
- Снижение иммунитета может делать организм более уязвимым к холоду и инфекциям.
- Некоторые медикаменты могут вызывать озноб в качестве своеобразного побочного проявления.
Какие заболевания могут вызывать озноб без температуры
Наблюдаются случаи, когда причины озноба у женщин могут быть довольно безобидными, однако встречаются и ситуации, говорящие об определенном заболевании или его развитии.
Среди таких проявлений Клео.ру выделяет следующие:
- Гипотиреоз. Недостаток функции щитовидки и сниженный уровень тиреоидных гормонов может иметь характерные проявления.
- Гипогликемия или анемия – для заболеваний свойственен низкий уровень сахара или гемоглобина в крови соответственно. Данные проявления сопровождаются чувством холода.
- Некоторые состояния, такие как стенокардия или сердечная недостаточность, могут вызвать неприятные ощущение холода.
- Аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка или болезнь Лайма, могут сопровождаться ознобом.
- Неврологические проблемы, включая мигрень, невралгии и невропатии, могут сопровождаться неприятным ощущением.
- Некоторые ревматические заболевания, такие как ревматоидный артрит, могут вызвать дискомфорт и чувство холода.
- Вегетососудистая дистония. Это расстройство нервной системы может вызвать изменения в терморегуляции.
Что делать при ознобе без температуры
Представительницы прекрасного пола, столкнувшиеся с неприятными симптомами, задаются вопросом, что делать и какими способами можно бороться с данным состоянием.
Клео.ру советует придерживаться следующих рекомендаций:
- Убедитесь в комфортной температуре. Переоденьтесь или накроетесь, чтобы создать уютную среду. Главное условие, не допустить того, чтобы женщина переохладилась.
- Попробуйте выпить горячий напиток. Чашка горячего чая или теплого поможет помочь согреть организм.
- Расслабьтесь. Стресс и тревожность могут усугубить озноб. Попробуйте методы расслабления, такие как глубокое дыхание, медитация или теплые ванны.
- Пейте теплую воду. Употребление теплой воды может помочь улучшить циркуляцию и снять озноб.
- Отдохните. Если у вас есть возможность, попробуйте лечь, укрывшись теплым одеялом.
- Если озноб вызван гипогликемией, употребление пищи с углеводами может помочь восстановить уровень сахара в крови.
Подведем итог
Причины озноба без температуры у женщин могут свидетельствовать о разных состояниях. Если озноб становится длительным, сильным, женщине следует сделать визит к врачу. Это поможет своевременно выявить заболевание и принять необходимые меры, чтобы не допустить развитие симптомов, предпринять действенное лечение. Обнаружение симптомов на ранней стадии помогает максимально эффективно бороться с заболеваниями.