Образы на Хеллоуин-2023: вдохновляемся славянской нечистью

31 октября наступает Хеллоуин – день, когда стирается граница между миром живых и миром мертвых и на улицах можно встретить нечистую силу. «ФедералПресс» предлагает посмотреть, как в атмосферу западного праздника вписывается славянская нечисть, и соорудить костюмы в ее честь.

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Баба Яга

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Баба Яга – самый колоритный персонаж русских народных сказок. В одних сказаниях она крадет детей и ест людей, в других помогает добрым молодцам и дарит волшебные предметы вроде клубочка-путеводителя, ковра-самолета, Сивки-Бурки.

Яга вполне может вписаться в концепцию Хеллоуина, поскольку, как полагают некоторые исследователи, она частично принадлежит миру мертвых. На это указывает, например, ее разложившаяся нога, а также избушка на курьих ножках, которая находится в потаенном и мрачном месте, практически потустороннем.

Атрибуты костюма Бабы Яги

Макияж: бледное лицо, темные круги вокруг глаз, прорисованные морщины, линзы ярких цветов, густые лохматые брови, накладные бородавки и большой нос.

Костюм: одежда темных оттенков, неряшливая, местами рваная, длинное платье, широкая юбка в пол или несколько юбок, меховая жилетка или ватник, шаль или большой платок.

Прическа: длинные спутанные волосы, подвязанные косынкой, сухие листья, трава, маленькие черепки в качестве украшения. Также в образе можно использовать седой парик и старую мятую шляпу.

Аксессуары: деревянная клюка, метла, ступа, фигурки черепов и скелетов, чучела птиц, корзина с мухоморами, гнилыми листьями, мотками шерсти.

Оборотень

В народных представлениях люди оборачивались в медведей, кошек, ворон, а также, если вспомнить сказки, в лягушек. Но чаще всего принимали образ волка – такие персонажи получили название «волколаки». Становились оборотнями либо по своей воле в силу умений – в основном это делали ведьмы и колдуны, – либо в результате страшного проклятья.

Достаточно много внимания в народной традиции уделяли оборотням, заточенным в тела животных не по своей воле. Таких было легко отличить: они сохраняли человеческий разум и в животном образе так или иначе проступали человеческие черты. Людям такие существа старались не вредить, хотя выглядели и вели себя устрашающе.

Из чего состоит костюм оборотня

Макияж: коричневые, черные, бордовые оттенки, прорисованные черты морды животного, клыки, следы царапин и крови, меховые бакенбарды, цветные линзы.

Костюм: черная или коричневая рваная одежда, воротники или жилетки из шерсти, перчатки в виде звериных лап с когтями или просто накладные когти, готовая звериная маска, накладные звериные уши.

Прическа: всклоченные и сильно начесанные волосы, элементы меха, ободок или парик из меха или шерсти, листья и трава в качестве украшения.

Русалка

Неоднозначный в плане внешности персонаж народной культуры. Историки отмечают, что в одних районах русалок описывали как безобразных и злых старух, в других, напротив, в этой нечисти видели прекрасных игривых молодых дев. Второй облик ближе современному человеку, к тому же именно таких русалок описывали, например, Пушкин и Лермонтов.

В одном и исследователи славянской мифологии, и писатели сходятся: русалки в большинстве своем – это мертвецы, нечисть, опасная для человека. Обитают чертовки в воде и болотах, но иногда выходят на берег или взбираются на деревья, чтобы заманить путников и утащить их в воду. Прекрасный персонаж для Хеллоуина, в которого запросто можно нарядиться.

Атрибуты костюма русалки

Макияж: голубые, зеленые или оранжевые тени, клеящиеся стразы и бусины, крупные блестки, яркие стрелки, длинные ресницы.

Костюм: свободные белые рубашки или наоборот облегающие топы, боди, длинные струящиеся юбки или платья, блестки и пайетки, элементы из фатина.

Аксессуары: ободки с бусинами, ракушками или сухоцветами, легкие развевающиеся шарфы, цепи.